रेयर अर्थ पर चीन की दादागीरी से भड़के ट्रंप, टैरिफ की धमकी देकर बोले- जिनपिंग से मिलना अब बेकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीजिंग के हालिया कदमों की तीखी आलोचना की. ट्रंप ने चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) के निर्यात पर नियंत्रण लगाने के फैसले को खतरनाक और शत्रुतापूर्ण (sinister and hostile) बताया. अपने ट्रुथ सोशल (Truth Social) पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'चीन में कुछ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं. वह अब काफी शत्रुतापूर्ण हो गया है. उसने कई देशों को पत्र भेजे हैं कि रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल लगाए जा रहे हैं. दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा.'

ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि चीन ने यह प्रतिबंध वापस नहीं लिया तो अमेरिका चीनी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाएगा. उन्होंने कहा कि चीन का यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित (clog) कर सकता है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, यह नीति अंततः चीन के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगी. क्योंकि रेयर अर्थ बाजार में असंतुलन पैदा होने से विकल्पी स्रोतों की खोज तेज हो जाएगी.

अब शी जिनपिंग से मिलने की कोई वजह नहींः ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात पर विराम लगाते हुए कहा कि अब उन्हें उनसे मिलने का कोई कारण नजर नहीं आता. ट्रंप के इस बयान के बाद एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक लगभग रद्द मानी जा रही है. ट्रंप ने चीन द्वारा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भेजे गए पत्रों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, 'ये लेटर्स बेहद अनुचित हैं. शायद अब वक्त आ गया है कि चीजें साफ हो जाएं. ये अमेरिका के लिए लंबी अवधि में अच्छा ही साबित होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की चीन को दो टूक

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को दो टूक कहा कि ड्रैगन के हालिया कदमों से यह स्पष्ट है कि बीजिंग व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर टकराव का रास्ता अपना रहा ह. ट्रंप ने इशारा किया कि वाशिंगटन अब कड़े आर्थिक कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि अमेरिकी हितों और उद्योगों की रक्षा की जा सके. राजनयिक सूत्रों के अनुसार, ट्रंप का यह बयान अमेरिका-चीन संबंधों में बढ़ते तनाव का संकेत है, जो आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः ...यूं ही कोई 'बेवफा' नहीं होता! कमेटी ने बताई ट्रंप को नोबेल प्राइज न देने की वजह