इस देश के समर्थन में अमेरिका ने किया ट्वीट तो आगबबूला हुआ चीन, कही ये बात

न्यूयॉर्क​: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में ताईवान की भागीदारी के समर्थन में शुक्रवार को अमेरिका ने ट्वीट किया जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज कराया है. अमेरिकी दूतावास की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि 193 सदस्यीय वैश्विक संगठन का निर्माण हर किसी की सेवा के लिए किया गया था, जिसमें विभिन्न विचारों और पहलुओं का स्वागत है और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है.

ट्वीट में कहा गया है, ‘संयुक्त राष्ट्र में ताईवान का आना न केवल ताईवान के लोगों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप है.’

.@UN was founded to serve as a venue for all voices, a forum that welcomes a diversity of views & perspectives, & promotes human freedom. Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles. #TweetForTaiwan

— U.S. Mission to the UN (@USUN) May 1, 2020