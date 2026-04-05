US ने निकाली डेडली JASSM-ER स्टील्थ, इसी के दम पर ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे ट्रंप?

What is JASSM-ER: 6 अप्रैल को ईरान की जंग (Iran war) शुरू हुए पूरे सवा महीने हो गए हैं. अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए महाविनाशक अस्त्र JASSM-ER को जंग के मैदान में उतार दिया है. ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिका की स्टील्थ की संहारक क्षमता की चर्चा कर रहे हैं, क्या है ये JASSM-ER और इसके क्या फीचर्स हैं, आइए आपको बताते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका अब ईरान के खिलाफ अपने हमलों की डोज बढ़ाने जा रहा है, इसके सिए उसने 600 मील लगभग 1000 किमी की लंबी दूरी वाली अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल, JASSM-ER की तैनाती कर दी है.

JASSM-ER अमेरिकी सेना के पास मौजूद सबसे घातक सटीक-गाइडेड हथियारों में से एक है. ये अपनी गुप्त क्षमता का उपयोग करके दुश्मन की नजर से बचते हुए 1000 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को मार गिराने में सक्षम है.

JASSM-ER की पावर

इसे B-52 बॉम्बर, B-1B बॉम्बर और किसी भी लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है. इसलिए JASSM-ER आपको इतनी दूरी से दुश्मन को मारने की ताकत देता है. यानी ईरान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे दागने वाले पायलट का 'बाल भी बांका' नहीं कर सकता.

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इसकी सीक्रेट पावर के चलते किसी भी दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है. JASSM-ER अपनी सटीक और शक्तिशाली क्षमता से किसी भी बंकर, बुनियादी ढांचे या सैन्य संपत्तियों यानी भारी सुरक्षा वाले लक्ष्यों को मिटा सकती है. स्टील्थ क्षमता के चलते शायद ही कोई ऐसा राडार हो, जो इसको देख सके.

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क्या है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति

कई डिफेंस एक्सपर्ट्स न सिर्फ इस मिसाइल बल्कि अन्य मिसाइलों का जखीरा ईरान भेजने से हैरान हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए अपने लगभग पूरे जैसम-ईआर मिसाइल भंडार को कई क्षेत्रों से उठाकर एक खास जगह ट्रांसफर कर रहा है.

डिफेंस एक्सपर्ट्स और कई सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सैन्य अभियान के बीच कम से कम 1000 JASSM-ER मिसाइलें इस्तेमाल करने का मकसद एक असामान्य रणनीति की ओर इशारा करता है. ये हथियार बहुत ज्यादा घातक हैं, शायद तभी इनके दम पर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को कोई 100 या 200 साल पीछे नहीं, बल्कि हजारों साल पहले पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे हैं.