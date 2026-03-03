इन 15 देशों से तुरंत निकल जाओ… युद्ध के बीच लोगों से US की अपील, लिस्ट में ये देश शामिल

US Travel Advisory: ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत और उसके बाद जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है. खाड़ी देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं. इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को 15 देशों से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बढ़ते सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए अपने नागरिकों से मध्य पूर्व के कई देशों को तत्काल छोड़ने को कहा है. विदेश विभाग की सहायक मंत्री मोरा नामदार ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नागरिक उपलब्ध कमर्शियल विकल्पों के जरिए जल्द से जल्द बाहर निकलें. यह एडवाइजरी बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पर लागू है. हाल के दिनों में विभाग ने इन देशों के लिए यात्रा चेतावनियां अपडेट कर गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी थी.

खाड़ी देशों में बढ़ते हमले

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच टकराव के बाद खाड़ी क्षेत्र में हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. मंगलवार को ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई देशों में जान-माल के नुकसान की खबरें आईं. जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित अमेरिकी दूतावास ने खतरे की आशंका के चलते अपने कुछ कर्मियों को परिसर से हटा लिया. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, हालात से निपटने और समन्वय के लिए एक इमरजेंसी टास्क फोर्स सक्रिय कर दी गई है. वहीं सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

4 से पांच हफ्ते तक चलेगा अभियान: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चार से 5 हफ्ते तक जारी रह सकता है, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे और लंबा भी खींचा जा सकता है. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अभियान निर्णायक होगा और अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है. खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

‘अंतहीन युद्ध’ नहीं होगा: रक्षा मंत्री

वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने लंबे क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह इराक जैसा अंतहीन संघर्ष नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं और समय या जीवन बर्बाद नहीं करते. हेगसेथ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह औपचारिक रूप से सत्ता परिवर्तन का युद्ध नहीं है, हालांकि मौजूदा घटना ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया है.

अब आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर लंबे समय तक पड़ सकता है. फिलहाल अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं.