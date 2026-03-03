Advertisement
trendingNow13128656
Hindi Newsदुनियाइन 15 देशों से तुरंत निकल जाओ… युद्ध के बीच लोगों से US की अपील, लिस्ट में ये देश शामिल

इन 15 देशों से तुरंत निकल जाओ… युद्ध के बीच लोगों से US की अपील, लिस्ट में ये देश शामिल

Iran Drone Attack: ईरान-इजरायल जंग के बीच अमेरिका ने 15 मिडिल ईस्ट देशों से लोगों को तुरंत निकलने की सलाह दी है. ट्रंप ने सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं. क्षेत्र में ड्रोन-मिसाइल हमलों और दूतावास अलर्ट के बाद सुरक्षा हालात बिगड़े हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो-AI
फोटो-AI

US Travel Advisory: ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत और उसके बाद जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है. खाड़ी देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं. इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को 15 देशों से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बढ़ते सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए अपने नागरिकों से मध्य पूर्व के कई देशों को तत्काल छोड़ने को कहा है. विदेश विभाग की सहायक मंत्री मोरा नामदार ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नागरिक उपलब्ध कमर्शियल विकल्पों के जरिए जल्द से जल्द बाहर निकलें. यह एडवाइजरी बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पर लागू है. हाल के दिनों में विभाग ने इन देशों के लिए यात्रा चेतावनियां अपडेट कर गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी थी.

खाड़ी देशों में बढ़ते हमले

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच टकराव के बाद खाड़ी क्षेत्र में हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. मंगलवार को ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई देशों में जान-माल के नुकसान की खबरें आईं. जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित अमेरिकी दूतावास ने खतरे की आशंका के चलते अपने कुछ कर्मियों को परिसर से हटा लिया. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, हालात से निपटने और समन्वय के लिए एक इमरजेंसी टास्क फोर्स सक्रिय कर दी गई है. वहीं सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

4 से पांच हफ्ते तक चलेगा अभियान: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चार से 5 हफ्ते तक जारी रह सकता है, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे और लंबा भी खींचा जा सकता है. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अभियान निर्णायक होगा और अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है. खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

‘अंतहीन युद्ध’ नहीं होगा: रक्षा मंत्री

 वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने लंबे क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह इराक जैसा अंतहीन संघर्ष नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं और समय या जीवन बर्बाद नहीं करते. हेगसेथ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह औपचारिक रूप से सत्ता परिवर्तन का युद्ध नहीं है, हालांकि मौजूदा घटना ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया है.

ये भी पढ़ें: ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत

अब आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर लंबे समय तक पड़ सकता है. फिलहाल अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US Travel Advisoryiran drone attackIsrael-US-Iran War

Trending news

बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह