Advertisement
trendingNow13127117
Hindi Newsदुनियामिसाइलें, बम नहीं... ईरान में US के काले ब्रह्मराक्षस ने मचाई असली तबाही, चारों तरफ दिखा मौत का तांडव

मिसाइलें, बम नहीं... ईरान में US के 'काले ब्रह्मराक्षस' ने मचाई असली तबाही, चारों तरफ दिखा मौत का तांडव

B-2 Stealth Bombers: ईरान पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से हमले को लेकर अमेरिका के तरफ से पुष्टि कर दी गई है. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान पर रात के समय B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया. ये हमले गुफाओं के अंदर बने अंडरग्राउंड ठिकानों में रखे ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के लिए किया गया था. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिसाइलें, बम नहीं... ईरान में US के 'काले ब्रह्मराक्षस' ने मचाई असली तबाही, चारों तरफ दिखा मौत का तांडव

US Military Power: ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला पर अब एक नया अपडेट आया है. अमेरिका के इसको लेकर पुष्टि कर दी गई है. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रात में B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया था. यह हमला उन ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के लिए किया था, जिन्हें गुफाओं के अंदर बने एक अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिपाकर रखा गया था. इससे पहले इसकी जानकारी ओपन सोर्स से विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाले एनालिस्ट ने दी थी. 

तीन परमाणु ठिकानों पर हमला

इससे पहले जून 2025 के अंत में भी अमेरिका ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. उस समय, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़े अमेरिकी अभियान के तहत इनका इस्तेमाल किया गया था. अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों- फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर इन विमानों से ही हमले किए थे. अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय बताया था कि बी-2 बॉम्बर्स ने मजबूत ठिकानों पर 14 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर गिराए थे. यह एक बड़ा अभियान का हिस्सा था, जिसमें 125 से ज्यादा विमान और दर्जनों सटीक निर्देशित हथियार शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप का बड़ा सैन्य अभियान

इस अभियान की शुरुआत अमेरिकी पनडुब्बी से दागी गई टॉमहॉक मिसाइलों से हुई थी. इसके बाद कई हवाई हमले किए गए. इन हमलों का मकसद भारी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड ठिकानों में घुसपैठ करना था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जून में हुए हमलों को 'शानदार सैन्य सफलता' बताते हुए कहा कि ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है. 

हमले में ईरान का हुआ बुरा हाल

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों के कारण भारी तबाही हुई है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री कमांडरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हमले में अब तक लगभग 201 लोगों की मौत और 747 से ज्यादा के घायल होने की खबर है. इसमें सबसे भयंकर घटना मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुई स्ट्राइक है, जिसमें 148 बच्चों और लोगों की जान गई.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

iran israel war

Trending news

'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े बीबी
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े बीबी
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी