मिसाइलें, बम नहीं... ईरान में US के 'काले ब्रह्मराक्षस' ने मचाई असली तबाही, चारों तरफ दिखा मौत का तांडव

US Military Power: ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला पर अब एक नया अपडेट आया है. अमेरिका के इसको लेकर पुष्टि कर दी गई है. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रात में B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया था. यह हमला उन ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के लिए किया था, जिन्हें गुफाओं के अंदर बने एक अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिपाकर रखा गया था. इससे पहले इसकी जानकारी ओपन सोर्स से विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाले एनालिस्ट ने दी थी.

तीन परमाणु ठिकानों पर हमला

इससे पहले जून 2025 के अंत में भी अमेरिका ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. उस समय, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़े अमेरिकी अभियान के तहत इनका इस्तेमाल किया गया था. अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों- फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर इन विमानों से ही हमले किए थे. अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय बताया था कि बी-2 बॉम्बर्स ने मजबूत ठिकानों पर 14 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर गिराए थे. यह एक बड़ा अभियान का हिस्सा था, जिसमें 125 से ज्यादा विमान और दर्जनों सटीक निर्देशित हथियार शामिल थे.

"OPERATION EPIC FURY" BOMBER MISSION

At last, I can confirm that overnight a flight of 4 B-2A "Spirit" bombers flew non-stop from the United States to Iran to attack targets belonging to the regime.

ट्रंप का बड़ा सैन्य अभियान

इस अभियान की शुरुआत अमेरिकी पनडुब्बी से दागी गई टॉमहॉक मिसाइलों से हुई थी. इसके बाद कई हवाई हमले किए गए. इन हमलों का मकसद भारी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड ठिकानों में घुसपैठ करना था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जून में हुए हमलों को 'शानदार सैन्य सफलता' बताते हुए कहा कि ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है.

JUST IN: Massive explosion seen in Tehran, Iran after US-Israeli strikes.

हमले में ईरान का हुआ बुरा हाल

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों के कारण भारी तबाही हुई है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री कमांडरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हमले में अब तक लगभग 201 लोगों की मौत और 747 से ज्यादा के घायल होने की खबर है. इसमें सबसे भयंकर घटना मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुई स्ट्राइक है, जिसमें 148 बच्चों और लोगों की जान गई.