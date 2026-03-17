पति को जहर देकर मार डाला, फिर बच्चों के लिए लिखी ‘दुख’ की किताब; मोबाइल में सर्च किया था ‘अमीरों के लिए लग्जरी जेल’, खुल गई पोल

US Utah woman Kouri Richins: अमेरिका के यूटा राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया. जिस महिला ने अपने पति की मौत के बाद बच्चों के लिए दुख से निपटने पर एक किताब लिखी, वही अब उसी पति की हत्या की दोषी करार दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Kouri Richins नाम की महिला को अदालत ने अपने पति Eric Richins की हत्या का दोषी पाया है. आरोप है कि उसने फेंटेनाइल नाम के खतरनाक ड्रग की घातक मात्रा देकर अपने पति को मार डाला.

कॉकटेल में मिलाया गया मौत का जहर

यह घटना मार्च 2022 में Park City के पास स्थित उनके घर में हुई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कोरी रिचिन्स ने अपने पति को एक कॉकटेल ड्रिंक में फेंटेनाइल मिलाकर पिला दिया था. जांच में पाया गया कि उस ड्रिंक में सामान्य घातक मात्रा से लगभग पांच गुना ज्यादा फेंटेनाइल मिला हुआ था. इसी वजह से एरिक रिचिन्स की मौत हो गई.

करोड़ों की संपत्ति और बीमा बना हत्या का कारण

सरकारी वकीलों का कहना है कि कोरी रिचिन्स भारी कर्ज में डूबी हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार उस पर करीब 4.5 मिलियन डॉलर का कर्ज था. उसे उम्मीद थी कि पति की मौत के बाद उसे उसकी करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिल जाएगी. जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपने पति की जानकारी के बिना कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थीं, जिनकी कुल रकम करीब 2 मिलियन डॉलर थी. अभियोजन पक्ष का दावा है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और पति के बिना नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी.

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मोबाइल की सर्च हिस्ट्री ने खोल दिया राज

जांच के दौरान पुलिस ने जब कोरी के मोबाइल फोन की जांच की तो कई चौंकाने वाले सर्च सामने आए. उसके फोन में ऐसे सवाल खोजे गए थे:-

“फेंटेनाइल की घातक मात्रा क्या होती है?”

“अगर किसी को जहर दिया जाए तो डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है?”

“अमेरिका में अमीरों के लिए लग्जरी जेल”

इन सर्च हिस्ट्री को अदालत में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया.

पहले भी जहर देने की कोशिश का आरोप

अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं था. जांच में यह भी सामने आया कि वैलेंटाइन डे के आसपास भी उसने अपने पति को फेंटेनाइल मिला हुआ खाना देने की कोशिश की थी. उस समय एरिक को गंभीर एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया हुई थी और वह बेहोश हो गया था.

बच्चों के लिए लिखी किताब भी बनी सबूत

पति की मौत के कुछ समय बाद कोरी रिचिन्स ने “Are You With Me?” नाम की बच्चों की किताब प्रकाशित की थी. इसमें माता-पिता को खोने के बाद बच्चों को दुख से उबरने का संदेश दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि यह किताब भी हत्या के बाद अपनी छवि बचाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है.

अब हो सकती है उम्रकैद

कोरी रिचिन्स ने शुरुआत में सभी आरोपों से इनकार किया था. लेकिन जूरी ने सर्वसम्मति से उसे दोषी करार दिया. अब उस पर लगे सबसे गंभीर आरोप aggravated murder में 25 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.