Advertisement
trendingNow13143598
Hindi Newsदुनियापति को जहर देकर मार डाला, फिर बच्चों के लिए लिखी ‘दुख’ की किताब; मोबाइल में सर्च किया था ‘अमीरों के लिए लग्जरी जेल’, खुल गई पोल

पति को जहर देकर मार डाला, फिर बच्चों के लिए लिखी ‘दुख’ की किताब; मोबाइल में सर्च किया था ‘अमीरों के लिए लग्जरी जेल’, खुल गई पोल

Who is Kouri Richins: अमेरिका के यूटा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पति की मौत के बाद बच्चों को दुख से उबरने के लिए किताब लिखने वाली महिला को अदालत ने उसी पति की हत्या का दोषी ठहराया है. जांच में सामने आया कि उसने फेंटेनाइल मिलाकर पति को जहर दिया और मोबाइल की सर्च हिस्ट्री ने पूरी साजिश उजागर कर दी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 17, 2026, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति को जहर देकर मार डाला, फिर बच्चों के लिए लिखी ‘दुख’ की किताब; मोबाइल में सर्च किया था ‘अमीरों के लिए लग्जरी जेल’, खुल गई पोल

US Utah woman Kouri Richins: अमेरिका के यूटा राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया. जिस महिला ने अपने पति की मौत के बाद बच्चों के लिए दुख से निपटने पर एक किताब लिखी, वही अब उसी पति की हत्या की दोषी करार दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Kouri Richins नाम की महिला को अदालत ने अपने पति Eric Richins की हत्या का दोषी पाया है. आरोप है कि उसने फेंटेनाइल नाम के खतरनाक ड्रग की घातक मात्रा देकर अपने पति को मार डाला.

कॉकटेल में मिलाया गया मौत का जहर

यह घटना मार्च 2022 में Park City के पास स्थित उनके घर में हुई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कोरी रिचिन्स ने अपने पति को एक कॉकटेल ड्रिंक में फेंटेनाइल मिलाकर पिला दिया था. जांच में पाया गया कि उस ड्रिंक में सामान्य घातक मात्रा से लगभग पांच गुना ज्यादा फेंटेनाइल मिला हुआ था. इसी वजह से एरिक रिचिन्स की मौत हो गई.

करोड़ों की संपत्ति और बीमा बना हत्या का कारण

सरकारी वकीलों का कहना है कि कोरी रिचिन्स भारी कर्ज में डूबी हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार उस पर करीब 4.5 मिलियन डॉलर का कर्ज था. उसे उम्मीद थी कि पति की मौत के बाद उसे उसकी करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिल जाएगी. जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपने पति की जानकारी के बिना कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थीं, जिनकी कुल रकम करीब 2 मिलियन डॉलर थी. अभियोजन पक्ष का दावा है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और पति के बिना नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल की सर्च हिस्ट्री ने खोल दिया राज

जांच के दौरान पुलिस ने जब कोरी के मोबाइल फोन की जांच की तो कई चौंकाने वाले सर्च सामने आए. उसके फोन में ऐसे सवाल खोजे गए थे:-

  • “फेंटेनाइल की घातक मात्रा क्या होती है?”
  • “अगर किसी को जहर दिया जाए तो डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है?”
  • “अमेरिका में अमीरों के लिए लग्जरी जेल”

इन सर्च हिस्ट्री को अदालत में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया.

पहले भी जहर देने की कोशिश का आरोप

अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं था. जांच में यह भी सामने आया कि वैलेंटाइन डे के आसपास भी उसने अपने पति को फेंटेनाइल मिला हुआ खाना देने की कोशिश की थी. उस समय एरिक को गंभीर एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया हुई थी और वह बेहोश हो गया था.

बच्चों के लिए लिखी किताब भी बनी सबूत

पति की मौत के कुछ समय बाद कोरी रिचिन्स ने “Are You With Me?” नाम की बच्चों की किताब प्रकाशित की थी. इसमें माता-पिता को खोने के बाद बच्चों को दुख से उबरने का संदेश दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि यह किताब भी हत्या के बाद अपनी छवि बचाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है.

अब हो सकती है उम्रकैद

कोरी रिचिन्स ने शुरुआत में सभी आरोपों से इनकार किया था. लेकिन जूरी ने सर्वसम्मति से उसे दोषी करार दिया. अब उस पर लगे सबसे गंभीर आरोप aggravated murder में 25 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

us

Trending news

अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
Rajya Sabha Chunav 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
Rajya Sabha Chunav 2026
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ