अमेरिका के हत्थे चढ़ा वेनेजुएला, अगर हमला हुआ तो कैसे मुकाबला करेगी मादुरो की सेना?

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद माने जाने की बात कही थी, जिसके बाद से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. इस बीच सवाल उठ रहा है कि अगर वेनेजुएला में ड्रग नौकाओं की बजाय पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई करेगा तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सेना किस तरह से उसका जवाब देगी. क्योंकि सूत्रों के अनुसार वेनेजुएला में कम वन और कम ट्रेनिंग वाली पुराने हथियारों के साथ लड़ने वाली सेना अमेरिका के आगे काफी कमजोर है.

100 डॉलर सैलरी

वेनेजुएला में रैंक एंड फाइल सैनिक केवल 100 डॉलर हर महीने की सैलरी लेते हैं, जो एक औसत परिवार की बुनियादी जीवन यापन की जरूरतों का लगभग पांचवां हिस्सा है. इतना ही नहीं वेनेजुएला के लिए उनके सैनिकों का भाग जाना भी चिंता का विषय है और अमेरिका के हमलों के दौरान वेनेजुएला के सैनिकों के भागने की घटना बढ़ सकती है. वेनेजुएला की सेना के पास हालिया अनुभव के नाम पर सिर्फ सड़कों पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों से भिड़ने तक ही सीमित है.

यह भी पढ़ें: नेपोलियन की दहशत से खाली हुआ पुर्तगाल का सिंहासन, ब्राजील के देश बनने की ऐतिहासिक तारीख

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की तेल भंडार पर नजर ?

हालांकि, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने 8 मिलियन नागरिकों के मिलिशिया में प्रशिक्षण लेने का दावा किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बस कुछ हजार खुफिया कर्मी और पार्टी के समर्थक ही वास्तविक तौर पर किसी भी रक्षात्मक कार्रवाई में भाग लेंगे. वेनेजुएला के पास फिलहाल रूस के सुखोई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल हैं जो अमेरिका की सेना के सामने काफी पुराने नजर आते हैं. दरअसल, वेनेजुएला में विपक्ष और कुछ एनजीओ के अलावा कुछ विदेशी सरकारों ने मादुरो की सेना पर मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप लगाया है. लेकिन मादुरो ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर यहां के तेल भंडार पर नियंत्रण पाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है.