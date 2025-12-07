Advertisement
trendingNow13031887
Hindi Newsदुनिया

वेनेजुएला के 2 रक्षक टूटेगा ट्रंप का 'सुरक्षा कवच'! क्या हो गया अमेरिका के साथ 'खेला'?

South America news: ट्रंप की सनक, प्रतिशोध और जंगी तेवर हर किसी को सन्न कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो पाते, वेनेजुएला पर पहला विध्वंसक अटैक कर पाते उससे पहले ही US-वेनेजुएला क्राइसिस में पुतिन-जिनपिंग की एंट्री ने व्हाइट हाउस से पेंटागन तक सनसनी मचा दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेनेजुएला के 2 रक्षक टूटेगा ट्रंप का 'सुरक्षा कवच'! क्या हो गया अमेरिका के साथ 'खेला'?

US Vs Venezuela tension: दुनिया को जंग से बचाने की मुहिम छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए आमादा है. जिसका सबूत कैरेबियाई सी सामने आया, जहां ट्रंप ने अपने परमाणु बमवर्षकों के साथ समुद्री जंगबाजों तक की तैनाती कर दी है. ट्रंप के जंगी तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत हैं कि इस बार ट्रंप वेनेजुएला को नहीं बख्शने वाले. तभी ट्रंप ने इतनी भारी तादाद में कैरेबियाई सी में अपनी जंगी बेड़ों की डिप्लॉयमेंट की ताकि आसानी से वेनेजुएला का वजूद मिटा सके. 

घिर गए ट्रंप?

प्रेसिडेंट ट्रंप की सनक, प्रतिशोध और जंगी तेवर हर किसी को सन्न कर रहा है. लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो पाते. वेनेजुएला पर पहला विध्वंसक अटैक कर पाते उससे पहले ही US-वेनेजुएला क्राइसिस में पुतिन-जिनपिंग की एंट्री ने व्हाइट हाउस से पेंटागन तक सनसनी मचा दी है. जिस वेनेजुएला को तबाह करने के लिए उसका नामोनिशान मिटाने के लिए अमेरिका ने अपने विध्वंसक हथियारों को कैरेबियाई सी में तैनात किया. उसी वेनेजुएला को बचाने का प्रण पुतिन और जिनपिंग ले चुके हैं. हालांकि चीन ने तो अब तक अमेरिकी दखलअंदाजी का विरोध किया है. जबकि रूस ने वेनेजुएला की रक्षा के लिए अपने डिफेंस सिस्टम तक को तैनात कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- भूख बर्दाश्त थी मां के आंसू नहीं देख सकता था... वो डॉन जिसे तलाश रही थी 190 देशों की पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो -

रूस ने वेनेजुएला को पतंशीर-S1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है. 
इसके अलावा वेनेजुएला में BuK-M2E डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं. 
रूसी डिफेंस ने वेनेजुएला को ओरेशनिक ICMB की भी सप्लाई की है. 

आशंका जतायी जा रही है कि जल्द ही पुतिन वेनेजुएला को डिफेंस के साथ-साथ अटैक करने वाले हथियारों की खेप भेंजेगे. जिसमें मिसाइल-गोला-बारूद और टैंक-तोपें भी हो सकती है. ऐसे में अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है या तो वो वेनेजुएला के मसले पर पीछे हट जाए या फिर वेनेजुएला के साथ खड़ी दो महाशक्तियों से भीड़ जाए और ये तभी संभव है जब ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ कैरेबियाई सी में पहले से ज्यादा विध्वंसकों को तैनात करें.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

US Venezuela Tension

Trending news

सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी