Advertisement
trendingNow13038007
Hindi Newsदुनियामादुरो का भी होगा सद्दाम वाला अंजाम? अमेरिका ने परिवार तक को घेरा, टैंकर जब्त… वेनेजुएला पर चढ़ाई की तैयारी!

मादुरो का भी होगा 'सद्दाम वाला अंजाम'? अमेरिका ने परिवार तक को घेरा, टैंकर जब्त… वेनेजुएला पर चढ़ाई की तैयारी!

US Venezuela tensions: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उनके परिवार और तेल से जुड़ी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन वही कड़ा दबाव वाला तरीका अपना रहा है, जैसा कभी इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया गया था. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मादुरो का भी होगा 'सद्दाम वाला अंजाम'? अमेरिका ने परिवार तक को घेरा, टैंकर जब्त… वेनेजुएला पर चढ़ाई की तैयारी!

US Venezuela tensions: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. खास बात यह है कि इन प्रतिबंधों में मादुरो की पत्नी के दो भतीजों, उनसे जुड़ी छह शिपिंग कंपनियों और कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है. अमेरिका का दावा है कि ये टैंकर और कंपनियां मादुरो सरकार को आर्थिक मदद देती थीं.

क्या है अमेरिका की नई कार्रवाई?
अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के कच्चे तेल ले जा रहे कुछ टैंकरों को जब्त कर लिया और उन्हें अपने तट पर पहुंचा दिया है. इस कदम पर मादुरो भड़क गए और इसे समुद्री डकैती बताया है. अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि वेनेजुएला की छह शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि वे भ्रष्ट शासन को सपोर्ट कर रही थीं. मादुरो के दो भतीजे फ्रांकी फ्लोरेस और एफ्रेन कैंपो भी इस सूची में शामिल हैं. अमेरिका की ड्रग एजेंसी इन्हें नार्को-नेफ्यूज कहती है. 2015 में इन्हें हैती में ड्रग तस्करी के केस में पकड़ा गया था और 18 साल की सजा सुनाई गई थी. बाद में 2022 में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला-बदली में दोनों को रिहा कर दिया गया था.

मादुरो की जवाब
मादुरो ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि अमेरिका शासन परिवर्तन चाहता है, लेकिन वे कभी झुकेंगे नहीं, चाहे ट्रंप कुछ भी कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी अपनाई गई थी ये रणनीति
कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन वही रणनीति अपना रहा है, जो कभी इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाई गई थी. जैसे एक नेता को तानाशाह बताना, उसके देश को खतरा घोषित करना साथ ही आर्थिक प्रतिबंध लगाना. इराक में भी प्रतिबंध इतने बढ़ाए गए थे कि देश टूटने की कगार पर पहुंच गया था. इसके बाद सेना ने टेक ओवर किया था. जिसके कारण लाखों लोग मारे गए और अंत में देश बर्बादी में डूब गया.

सद्दाम हुसैन की कैसे हुई थी मौत
इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 1982 में दुजैल शहर में 148 विरोधियों की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था. इसी जुर्म में इराक की अदालत ने नवंबर 2006 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी.

क्या वेनेजुएला अगला इराक बनेगा?
अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, टैंकरों की जब्ती और कड़े प्रतिबंध यह संकेत दे रहे हैं कि हालात गंभीर दिशा में बढ़ रहे हैं. अगर वेनेजुएला पर दबाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, बल्कि स्थिति राजनीतिक और सैन्य टकराव तक पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

us venezuela tensions

Trending news

मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट