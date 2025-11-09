Advertisement
ट्रंप को उन्हीं की चाल से शह और मात देंगे पुतिन? अमेरिका की नाक के नीचे रच दिया चक्रव्यूह!

US Vs Venezuela: जिस वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा था वो वेनेजुएला अब महाशक्ति से आर-पार की तैयारी में जुट गया है. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दुनिया अब मादुरो का इंतकाम देखेगी. जानते हैं क्यों, दरअसल मादुरो की मदद करने के लिए पुतिन ने अपना बारूदी गोदाम जो खोल दिया है. पढ़िए कैसे

Nov 09, 2025, 01:12 PM IST
Trump Putin Maduro: दुनिया के एक और वॉर फ्रंट पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है. एक तरफ सुपरपावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ वेनेजुएला, जो अपने वजूद के लिए सुपरपावर के आगे सीना तान कर खड़ा है. बस हर दिन गुजरने के साथ ही प्रचंड युद्ध की आहट ने हर किसी को सन्न कर रखा है. दावा किया जा रहा है कि अब ये संकट पहले से ज्यादा विकराल होगा.

क्योंकि अब तक तो अमेरिका ही अपने विध्वंसक हथियारों का ट्रेलर दिखा रहा था. कैरेबियाई सी में जंगी बेड़ों की फौज उतार रहा था. वहीं आसमान में परमाणु बमवर्षक उड़ा रहा था. मगर इन सबके बीच कुछ ऐसा हुआ है. जिसने कैरेबियाई सी में होने वाली जंग का पासा पलट दिया है. आइए बताते हैं.

पुतिन ने वेनेजुएला के लिए अपना बारूदी गोदाम खोल दिया है. 
दावा है कि रूस अपने विध्वंसक हथियार वेनेजुएला को भेजेगा. 
जिसमें लड़ाकू विमान-रडार सिस्टम और मिसाइलें भी शामिल है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही अमेरिका ने कैरेबियाई सी में अपनी नेवल फ्लीट उतारी. आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ एटमी फाइटर जेट्स से शक्ति प्रदर्शन किया. फौरन वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो ने अमेरिका के कट्टर प्रतिद्वदी पुतिन से हॉटलाइन पर बात की. जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए पुतिन से मदद की गुहार की. बस फिर क्या, पुतिन ने एक तरफ मादुरो को सुरक्षा की गारंटी दी. तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की मदद के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल दिए. यानी वेनेजुएला को हथियारों की सप्लाई. आखिर वो हथियार कौन-कौन से हैं ये भी जान लीजिए.

रूस का बारूदी गोदाम 

रूस का पहला विध्वंसक हथियार सुखोई Su-30MKK फाइटर जेट है. पुतिन का दूसरा ब्रहास्त्र पतंशीर-S1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. क्रेमलिन के बेड़े में  तीसरा विध्वंसक हथियार BuK-M2E मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वहीं मास्को के डिफेंस साइंटिस्ट और इंजीनियर उसका चौथा विध्वंसक हथियार यानी पुतिन के बेड़े में मौजूद पाशुपतास्त्र ओरेशनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. वहीं मास्को का पांचवां महाविध्वंसक हथियार 3M54-1 कैलिबर क्रूज मिसाइल है. 

'रूस ने चली अमेरिका वाली चाल'

मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे. यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे. ठीक उसी तरह पुतिन ने भी वेनेजुएला के जरिए अमेरिका को पटखनी देने का प्लान तैयार किया है.तभी तो जैसे ही मादुरो ने क्रेमलिन से हथियारों की डिमांड की. फौरन रूस ने हथियारों का जखीरा वेनेजुएला भेजने का ऐलान कर दिया. 

गौरतलब है कि अमेरिका को दुनिया का दारोगा यानी चौधरी यूं ही नहीं बना फिरता, वो पहले माहौल खराब होने का इंतजार करता है फिर पैसे और हथियार देकर वहां के नेता को उलझा देता है. जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को फंड और हथियार देकर रूस को उलझा रखा है. 

ट्रंप को पुतिन की शय और मात!

सुपरपावर अमेरिका और महाबलि रूस जैसे ताकतवर मोहरे अपनी चाल चल चुके हैं. खुलेआम अपने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा की साल 2025 में फिर एक जंग छिड़ सकती है. क्योंकि इस बार रूस और अमेरिका आर-पार के मूड में है. जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में विध्वसंक लड़ाकों को उतार दिया गया है. वॉरशिप, लड़ाकू विमान और बॉम्बर तबाही मचाने के लिए सिग्नल मिलने के इंतजार में हैं, ऑर्डर मिलते ही नई जंग का आगाज हो सकता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

US vs Russia

