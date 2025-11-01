Advertisement
trendingNow12984403
Hindi Newsजरा हटके

घुंघराले बाल, काला कोट, हैलोवीन पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूं बनाया खुद का मजाक

जेडी वेंस ने हैलोवीन के मौके पर अपने ही मीम की तरह कपड़े पहने, और इंटरनेट ने उन्हें नोटिस कर लिया. हर यूजर्स इसको लेकर अलग-अलग रिएक्शंस दे रहा है.

|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घुंघराले बाल, काला कोट, हैलोवीन पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूं बनाया खुद का मजाक

JD Vance dress for Halloween: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हैलोवीन पर सीधे मजाक में कूद पड़े, घुंघराले विग, ब्लेजर और लाल टाई पहनकर खुद का वायरल "से थैंकयू" मीम वर्जन दिखाया. उन्होंने अमेरिकी नौसेना की ऑब्जर्वेटरी से एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया - ट्रिक-ऑर-ट्रीटर्स के लिए दरवाजा खोलते हुए और "हैप्पी हैलोवीन... शुक्रिया कहना याद रखना!" कहते हुए. ये क्लिप कुछ ही घंटों में एक्स और इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुई.

ये आइडिया कहां से आया?
अगर आप किसी तरह इसकी मूल कहानी से चूक गए हैं, तो बता दें कि फरवरी में, वेंस ने यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) से पूछा था कि क्या उन्होंने कभी अमेरिकी मदद के लिए "धन्यवाद" कहा था. ये एक टेंशनभरी बातचीत थी जिसके बाद महीनों तक वेंस के बालों, चेहरे और हाव-भावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले एडिट करते हुए. "मोटे जेडी घुंघराले बाल" वाला मजाक ऑनलाइन पॉपुलर हो गया, और इस हफ्ते व्हाइट हाउस ने भी एक मजाकिया कॉस्ट्यूम कार्ड के जरिए उनका मजाक उड़ाया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने दिए मिक्स रिएक्शंस
मीम की तरह कपड़े पहनकर, वेंस ने कहानी को थोड़ा उलट दिया. उसे झटकने के बजाय, उन्होंने इसे पलक झपकते ही अपनी गलती मान ली. ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर नेता तब करते हैं जब कोई मजाक खत्म ही नहीं होता. जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं. इस पर लोगों के रिएक्शंस अलग-अलग थे, फैंस ने इसे नेकदिल और मानवीय बताया; आलोचकों ने इसे घटिया और अटेंशन खींचने वाला बताया. बहरहाल, इसने उन्हें पूरे दिन फीड में बनाए रखा.

वायरल हुआ पोस्ट
एक बात जिसने इस पोस्ट को वायरल करने में मदद की, वो है प्रोडक्शन में मीम-ब्रेन को शामिल किया गया था. विग, सख्त मुस्कान, "ट्वाइलाइट जोन" थीम पर जोर. ये उन एडिट्स की याद दिलाता है जिनके कारण उन्हें शुरू में एक चलताऊ किरदार बनाया गया था. ये कोई नीतिगत कदम नहीं है, लेकिन 2025 की राजनीति में, एक स्टिकी विजु्अल एक प्रेस रिलीज जितना ही मायने रख सकता है. वेंस के लिए, हैलोवीन "थैंक्स" कहने का एक मौका था और पंचलाइन कहने का.

TAGS

JD VanceHalloween

Trending news

आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस