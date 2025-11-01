घुंघराले बाल, काला कोट, हैलोवीन पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूं बनाया खुद का मजाक

JD Vance dress for Halloween: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हैलोवीन पर सीधे मजाक में कूद पड़े, घुंघराले विग, ब्लेजर और लाल टाई पहनकर खुद का वायरल "से थैंकयू" मीम वर्जन दिखाया. उन्होंने अमेरिकी नौसेना की ऑब्जर्वेटरी से एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया - ट्रिक-ऑर-ट्रीटर्स के लिए दरवाजा खोलते हुए और "हैप्पी हैलोवीन... शुक्रिया कहना याद रखना!" कहते हुए. ये क्लिप कुछ ही घंटों में एक्स और इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुई.

ये आइडिया कहां से आया?

अगर आप किसी तरह इसकी मूल कहानी से चूक गए हैं, तो बता दें कि फरवरी में, वेंस ने यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) से पूछा था कि क्या उन्होंने कभी अमेरिकी मदद के लिए "धन्यवाद" कहा था. ये एक टेंशनभरी बातचीत थी जिसके बाद महीनों तक वेंस के बालों, चेहरे और हाव-भावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले एडिट करते हुए. "मोटे जेडी घुंघराले बाल" वाला मजाक ऑनलाइन पॉपुलर हो गया, और इस हफ्ते व्हाइट हाउस ने भी एक मजाकिया कॉस्ट्यूम कार्ड के जरिए उनका मजाक उड़ाया.

Do you think JD Vance won Halloween 2025? pic.twitter.com/4CTYXxG3J9 — Mrs D (@Denosko1) November 1, 2025

लोगों ने दिए मिक्स रिएक्शंस

मीम की तरह कपड़े पहनकर, वेंस ने कहानी को थोड़ा उलट दिया. उसे झटकने के बजाय, उन्होंने इसे पलक झपकते ही अपनी गलती मान ली. ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर नेता तब करते हैं जब कोई मजाक खत्म ही नहीं होता. जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं. इस पर लोगों के रिएक्शंस अलग-अलग थे, फैंस ने इसे नेकदिल और मानवीय बताया; आलोचकों ने इसे घटिया और अटेंशन खींचने वाला बताया. बहरहाल, इसने उन्हें पूरे दिन फीड में बनाए रखा.

वायरल हुआ पोस्ट

एक बात जिसने इस पोस्ट को वायरल करने में मदद की, वो है प्रोडक्शन में मीम-ब्रेन को शामिल किया गया था. विग, सख्त मुस्कान, "ट्वाइलाइट जोन" थीम पर जोर. ये उन एडिट्स की याद दिलाता है जिनके कारण उन्हें शुरू में एक चलताऊ किरदार बनाया गया था. ये कोई नीतिगत कदम नहीं है, लेकिन 2025 की राजनीति में, एक स्टिकी विजु्अल एक प्रेस रिलीज जितना ही मायने रख सकता है. वेंस के लिए, हैलोवीन "थैंक्स" कहने का एक मौका था और पंचलाइन कहने का.