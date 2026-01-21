Advertisement
JD Vance: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस चौथी बार पिता बनने जा रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस खबर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 21, 2026, 07:49 AM IST
Usha Vance: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि इस बार वेंस किसी और वजह से चर्चाओं में है. जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस ने जानकारी दी है कि वे अपने चौथे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस खबर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं. उनका ये बच्चा जुलाई के आखिरी में आने वाला है. 

चौथी बार बनेंगे पिता
जेडी और उषा वेंस पहले से ही तीन बच्चों के माता-पिता हैं और वो चौथे बच्चो के लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. वेंस ने लिखा कि  यह खबर शेयर करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि उषा हमारे चौथे बच्चे, एक लड़के की मां बनने वाली हैं। उषा और बच्चा ठीक हैं, और हम सभी जुलाई के आखिर में उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. पोस्ट में आगे कहा गया कि इस रोमांचक और व्यस्त समय में, हम खास तौर पर उन मिलिट्री डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. साथ ही कहा कि उन स्टाफ मेंबर्स के भी जो यह पक्का करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ एक शानदार जिंदगी जीते हुए देश की सेवा कर सकें.

फैली थी अफवाहें
2025 के आखिर में, उषा वेंस की बिना शादी की अंगूठी के फोटो खींचे जाने के बाद टैब्लॉइड स्टाइल की हेडलाइन की बाढ़ आ गई, जिससे शादी में दिक्कतों की बेबुनियाद अफवाहें फैलने लगीं. दूसरी महिला के एक प्रवक्ता ने बाद में इन दावों को खारिज करते हुए कहा, था कि ऊषा तीन छोटे बच्चों की मां हैं, जो बहुत सारे बर्तन धोती हैं और कभी-कभी अपनी अंगूठी भूल जाती हैं.वेंस ने दिसंबर में NBC न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में खुद ऐसी ही अफवाहों पर बात की, और कहा कि उन्हें और उषा को “इसमें मज़ा आता है और इस बात पर जोर दिया कि उनकी शादी “पहले जितनी ही मजबूत है. बता दें कि उषा वेंस भारत से गहरा नाता है क्योंकि वह भारतीय मूल की हैं. उनके माता-पिता आंध्र प्रदेश से हैं और उनके परिवार की जड़ें भारतीय संस्कृति, खासकर तेलुगु परंपराओं से जुड़ी हैं. 

