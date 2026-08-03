/US Visa Rules: अमेरिका में नया वीजा नियम लागू! 50 देशों को भरना होगा 19 लाख से ज्यादा का बॉन्ड, जानें भारतीयों के लिए क्या बदला

US Visa Bond program: अमेरिका घूमने, रिश्तेदारों से मिलने, इलाज कराने या बिजनेस ट्रिप की योजना बना रहे भारतीयों के बीच इन दिनों एक खबर तेजी से चर्चा में है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिकी टूरिस्ट वीजा पाने के लिए भारतीयों को 20,000 डॉलर (करीब 17 लाख रुपये) तक की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी. इस खबर ने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, पूरी तस्वीर कुछ और है. अमेरिका ने वीजा बॉन्ड से जुड़ा नया नियम जरूर लागू किया है, लेकिन यह फिलहाल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता.
अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 अगस्त 2026 से अपने Visa Bond Programme को स्थायी रूप से लागू कर दिया है. इस व्यवस्था के तहत कुछ देशों के नागरिकों से बिजनेस (B-1) और टूरिस्ट (B-2) वीजा जारी करने से पहले सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराया जा सकता है. यह राशि 10,000 डॉलर, 15,000 डॉलर या अधिकतम 20,000 डॉलर तक हो सकती है. हालांकि यह कोई अतिरिक्त वीजा फीस नहीं है, बल्कि एक तरह की सुरक्षा जमा (Security Deposit) है.
अगर किसी देश का नागरिक इस योजना के दायरे में आता है और अमेरिकी दूतावास का कॉन्सुलर अधिकारी बॉन्ड की शर्त लगाता है, तो वीजा जारी होने से पहले तय राशि जमा करनी होगी.
यदि वीजा आवेदन खारिज हो जाता है तो पूरी राशि वापस कर दी जाती है.
अगर वीजा मिल जाता है और यात्री तय समय के भीतर अमेरिका छोड़ देता है, तब भी बॉन्ड वापस कर दिया जाता है.
लेकिन यदि कोई व्यक्ति वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या तय अवधि से ज्यादा अमेरिका में रुकता है, तो यह राशि जब्त की जा सकती है.
इस योजना की शुरुआत अगस्त 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. उस समय केवल मलावी और जाम्बिया इसके दायरे में थे. इसके बाद 2026 में इस सूची का विस्तार किया गया और अब यह नियम 50 देशों पर लागू है. इनमें अधिकांश देश अफ्रीका के हैं, जबकि कुछ एशियाई और अन्य क्षेत्रों के देश भी शामिल हैं. नए नियम के तहत पहले मौजूद 5,000 डॉलर की न्यूनतम बॉन्ड राशि की श्रेणी खत्म कर दी गई है और अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20,000 डॉलर कर दी गई है.
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों की संख्या कम करना है जो टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर अमेरिका जाकर तय अवधि के बाद भी वहीं रुक जाते हैं. सरकार का मानना है कि सिक्योरिटी बॉन्ड लोगों को वीजा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, इस नीति की आलोचना भी हो रही है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर देशों के यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वैध पर्यटन व पारिवारिक यात्राएं भी प्रभावित हो सकती हैं.
इस पूरे मामले में भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत फिलहाल इस Visa Bond Programme की सूची में शामिल नहीं है. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी 50 देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है. इसलिए भारतीय नागरिकों को B-1 या B-2 वीजा के लिए आवेदन करते समय किसी भी तरह का 20,000 डॉलर का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा नहीं करना होगा. भारतीय आवेदकों के लिए फिलहाल वही पुरानी प्रक्रिया लागू है. उन्हें केवल सामान्य वीजा आवेदन शुल्क जमा करना होगा और नियमित इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा.
सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी विदेश विभाग के पास समय-समय पर इस सूची में बदलाव करने का अधिकार है. यानी भविष्य में किसी देश को जोड़ा या हटाया जा सकता है.लेकिन फिलहाल भारत इस सूची का हिस्सा नहीं है और भारतीय यात्रियों के लिए किसी अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की कोई आवश्यकता नहीं है. 20,000 डॉलर तक का अमेरिकी वीजा बॉन्ड नियम वास्तविक है, लेकिन इसे लेकर भारतीयों में फैल रही चिंता फिलहाल बेवजह है. यह व्यवस्था केवल उन 50 देशों के नागरिकों पर लागू होती है जिन्हें अमेरिकी विदेश विभाग ने सूचीबद्ध किया है. भारत इस सूची में शामिल नहीं है.