/सभ्यता के दुश्मनों की नो एंट्री! वामपंथी आतंकवादियों पर ट्रंप सरकार का एक्शन; वीजा पर लगाई पूरी रोक

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने आंतरिक और वैश्विक सुरक्षा को लेकर एक बेहद सख्त नीति का एलान किया है. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (विदेश विभाग) ने 'फार-लेफ्ट' (वामपंथी) आतंकवादी नेटवर्कों और उनसे जुड़े संगठनों पर नकेल कसने के लिए एक नई वीजा पाबंदी नीति की घोषणा की है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस नीति का एलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. मार्को रुबियो ने कहा कि आज स्टेट डिपार्टमेंट फार-लेफ्ट आतंकवादियों को हमारे देश में घुसने से रोकने के लिए नई वीजा पाबंदियां लगा रहा है. जो विदेशी नागरिक इन उग्रपंथियों को फंडिंग देते हैं, उकसाते हैं या लॉजिस्टिक मदद करते हैं, वे हमारी सभ्यता के दुश्मन हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में उनका कोई स्वागत नहीं है.
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ताओं के मुताबिक, यह नीति वाशिंगटन में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद घोषित की गई है. 'पॉलिटिकल टेररिज्म' के उभरते खतरों पर केंद्रित इस बैठक में दुनिया के 67 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में अधिकांश यूरोप, एशिया और पश्चिमी गोलार्ध के थे, जबकि मध्य-पूर्व से सिर्फ इजरायल इसमें शामिल हुआ. कई देशों ने अपने विदेश मंत्रियों के बजाय राजदूतों या वर्किंग-लेवल के अधिकारियों को इस बैठक में भेजा.
अमेरिका ने यह कदम नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम-7 के तहत उठाया है. इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के सेक्शन 212(a)(3)(C) के तहत ये पाबंदियां उन विदेशी नागरिकों पर लागू होंगी जो:
- वामपंथी चरमपंथी या आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं.
- ऐसी हिंसक गतिविधियों, बम धमाकों या डराने-धमकाने वाले अभियानों को फाइनेंस (फंडिंग) करते हैं.
- इन नेटवर्कों के लिए नए लोगों की भर्ती या लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं.
- राजनीतिक एजेंडा थोपने के लिए आर्थिक नुकसान या क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं.
अमेरिकी कानून का यह सेक्शन सरकार को उन विदेशियों को एंट्री देने से सीधे मना करने का अधिकार देता है, जिनकी मौजूदगी से देश की विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.
मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मार्को रुबियो ने साफ किया कि अब तक दुनिया भर की सरकारों की काउंटर-टेररिज्म नीतियां सिर्फ पारंपरिक खतरों पर केंद्रित थीं, जिससे वामपंथी राजनीतिक हिंसा को नजरअंदाज किया गया. रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहली बार फार-लेफ्ट आतंकवाद के इस वैश्विक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए बुनियादी ढांचा, रणनीतियां और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां तैयार कर रहा है. उन्होंने वैश्विक सुरक्षा के लिए देशों के बीच अधिक से अधिक इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट एक्शन की वकालत की.