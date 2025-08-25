 यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल
Advertisement
trendingNow12895443
Hindi Newsदुनिया

यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल


JD Vance: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के बाद  रूस को सुरक्षा गारंटी से जुड़ी भविष्य की बातचीत में शामिल किया जाएगा.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमारी पुतिन के बीच बीते दिनों रूस-यूक्रेन जंग को लेकर बैठक हुई थी. इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग की. वहीं अब अमेरिका के उपप्रधानमंत्री जेडी वेंस का कहना है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों की बातचीत में प्रगति हो रही है. वहीं ट्रंप ने भी एक समझौते की संभावना जताई है. 

रूस को सुरक्षा गारंटी में जोड़ा जाएगा
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद रूस को सुरक्षा गारंटी से जुड़ी भविष्य की बातचीत में शामिल किया जाएगा. वेंस ने 'NBC' के  एक कार्यक्रम 'मीट द प्रेस'  में बोलते हुए बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात के बाद वार्ता में प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा,' हमें लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं.'  

ये भी पढ़ें- ट्रंप के बाद प्रिंसेस डायना... बच्चियों के रेपिस्ट का मुद्दा फिर गर्माया, लंदन वाली पार्टी में क्या हुआ था?

Add Zee News as a Preferred Source

रूस ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमें पसंद नहीं: वेंस 
जेडी वेंस का यह बयान उस समय आया जब पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए.
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस हमले से गुस्से में हैं, तो वेंस ने जवाब दिया,' मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन यह युद्ध है और यही कारण है कि हम इस हिंसा को रोकना चाहते हैं. रूस ने कई ऐसे काम किए हैं, जो हमें पसंद नहीं हैं. बहुत सारे नागरिकों की मौत हुई है. हमने शुरुआत से ही इन घटनाओं की निंदा की है.'  

ये भी पढ़ें- Russia-Ukraine War: 'नहीं करना कोई समझौता...' रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, चारों तरफ धुआं-धुआं

जो बाइडेन की आलोचना 
कार्यक्रम के दौरान वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने और आर्थिक प्रभाव डालने के मामले में बाइडन से कहीं अधिक काम किया है. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को पत्रकारों से कहा कि एक संभावित समझौता जल्द आकार ले सकता है. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि यह किस दिशा में जाएगा.' वेंस ने यह भी कहा कि मिसाइल हमलों जैसे झटकों को स्थायी बाधा नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा,' हम आखिरकार सफल होंगे या फिर किसी दीवार से टकरा जाएंगे.'  

FAQ 

क्या रूस यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी वार्ता में शामिल होगा? 
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद रूस को सुरक्षा गारंटी वार्ता में शामिल किया जाएगा. 

क्या यूक्रेन में अमेरिकी कंपनी पर हमला हुआ है? 
हां, पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला हुआ जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
;