यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमारी पुतिन के बीच बीते दिनों रूस-यूक्रेन जंग को लेकर बैठक हुई थी. इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग की. वहीं अब अमेरिका के उपप्रधानमंत्री जेडी वेंस का कहना है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों की बातचीत में प्रगति हो रही है. वहीं ट्रंप ने भी एक समझौते की संभावना जताई है.

रूस को सुरक्षा गारंटी में जोड़ा जाएगा

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद रूस को सुरक्षा गारंटी से जुड़ी भविष्य की बातचीत में शामिल किया जाएगा. वेंस ने 'NBC' के एक कार्यक्रम 'मीट द प्रेस' में बोलते हुए बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात के बाद वार्ता में प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा,' हमें लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं.'

रूस ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमें पसंद नहीं: वेंस

जेडी वेंस का यह बयान उस समय आया जब पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस हमले से गुस्से में हैं, तो वेंस ने जवाब दिया,' मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन यह युद्ध है और यही कारण है कि हम इस हिंसा को रोकना चाहते हैं. रूस ने कई ऐसे काम किए हैं, जो हमें पसंद नहीं हैं. बहुत सारे नागरिकों की मौत हुई है. हमने शुरुआत से ही इन घटनाओं की निंदा की है.'

जो बाइडेन की आलोचना

कार्यक्रम के दौरान वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने और आर्थिक प्रभाव डालने के मामले में बाइडन से कहीं अधिक काम किया है. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को पत्रकारों से कहा कि एक संभावित समझौता जल्द आकार ले सकता है. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि यह किस दिशा में जाएगा.' वेंस ने यह भी कहा कि मिसाइल हमलों जैसे झटकों को स्थायी बाधा नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा,' हम आखिरकार सफल होंगे या फिर किसी दीवार से टकरा जाएंगे.'

