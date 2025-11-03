US Vs China: डील-वील अपनी जगह अगर उसे... अब शी जिनपिंग पर क्यों बमके ट्रंप?

US Vs China: कभी शी जिनपिंग को समझदार विजनरी नेता बताने वाले राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान जमकर निशाना साधा. अचानक चीनी राष्ट्रपति के ऊपर भड़कने की वजह अमेरिका का ताइवान प्रेम (US-Taiwan relations) है. दरअसल अमेरिका और ताइवान दोनों की गलबहियों से चीन को सख्त नफरत है. चीन लंबे समय से ताइपे को अपनी टेरिटरी बताते हुए चीन के मेनलैंड में शामिल कराने की बात कहता रहता है. इसी रस्साकसी में जब कोई चीनी फौज पीएलए को कोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करता है, तो वहां मौजूद अमेरिकी फौज को खून खौल उठता है. यही वजह है कि जवाबी कार्रवाई में अक्सर ट्रंप भी चीन को चिढ़ाने के लिए 'वयं रक्षाम:' यानी हम रक्षा करेंगे जैसी बात कहकर ताइवान की हौसला अफजाई करते रहते हैं.

चीन को दो टूक चुनौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे इसका नतीजा क्या होगा इससे चीन अच्छी तरह वाकिफ है. अपनी बात दोहराते हुए ट्रंप ने कहा, 'चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हालात को अच्छी तरह समझते हैं'. शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद सीबीएस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने चीन को चेताने में जरा भी देर नहीं लगाई.

ट्रंप ने कहा, 'अगर ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा और वो इसका जवाब जानते हैं. हमारी बातचीत में तो ये मुद्दा उठा ही नहीं. उन्होंने इस इश्यू को कभी उठाया ही नहीं. लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इसे कभी नहीं उठाया क्योंकि वह इसे समझते हैं, और वह इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

'मैं बड़बोला नहीं'

ट्रंप ने संभावित ताइवान संघर्ष पर अपनी रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि चीन समझता है कि अगर वह कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है तो क्या होगा. उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने राज़ नहीं बता सकता. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले से मीडिया को बता दूं कि आगे क्या होने वाला है. खैर दूसरा पक्ष जानता है, आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसे वो भी समझते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है.

साउथ एशिया को समझिए

साउथ एशिया के करीब सारे देश अमेरिका के प्रभाव में हैं. चीन और भारत दो अकेले ऐसे देश रहे जिन्हें वो कुछ खास डरा नहीं पाते. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समय रहते रेयर अर्थ मिनरल्स पर ऐसा फैसला ले लिया कि ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा. खैर जैसे तैसे एक ट्रेड डील हो गई. अब ट्रंप का मान नहीं मान रहा है. इसलिए वो चीन से अखाड़े में दो-दो हाथ करने की धमकी दे रहे हैं.