क्यूबा के ऊपर 2000 करोड़ का ड्रोन यूं ही नहीं उड़ा रहा था अमेरिका, निशाने पर था चीन! ट्रंप की चाल से ढाई कदम पीछे हटेंगे जिनपिंग?

US Spy Drone MQ-4C Triton drone: अमेरिका और चीन दुनिया की नंबर वन और टू इकोनॉमी और प्रतिद्वंदी हैं. चीन के पास अमेरिका जैसे खतरनाक हथियार हैं. उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग और स्पाई पावर से अमेरिका चौकन्ना रहता है. हालांकि करीब 65 साल से चीन ने कोई भी जंग नहीं लड़ी है. वहीं पाकिस्तान और ईरान समेत जिस देश को भी चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार दिए, वो बेकार साबित हुए. उधर ईरान में जंग छेड़कर अपने हथियारों की ताकत का लोहा मनवा चुके ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि ईरान के चक्कर में पड़ोगे तो ठीक नहीं होगा. दरअसल एक फ्लाइट ट्रैकिंग रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है, जिससे चीन के थिंक टैंक की चिंता बढ़ा दी है.

क्यूबा के ऊपर क्या कर रहा था MQ-4C Triton?

अमेरिका का एमक्यू-4सी ट्राइटन दुनिया का सबसे एडवांस्ड जासूसी ड्रोन है. करीब 2000 करोड़ से ज्यादा लागत से बना ये ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ान भरने के बावजूद किसी भी चीज की रियल टाइम निगरानी करता है. ये ड्रोन इसी हफ्ते क्यूबा के समुद्री तट के नजदीक देखा गया. ये ड्रोन एक खास रास्ते की निगरानी कर रहा था, जिसकी निगाह क्यूबा और जमैका के बीच के संकरे समुद्री रास्ते यानी जमैका चैनल (Jamaica Channel) पर लगी हुई थी.

कूटनीति में बहुत सी बातें बिना कुछ कहे ही कह दी जाती हैं. ऐसे में जैसे ही फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि 50,000 फीट ऊंचाई से MQ-4C ट्राइटन ड्रोन ने कई घंटों तक क्यूबा के आसपास चक्कर लगाए. पहले ये हवाना (क्यूबा की राजधानी) के पास रुका, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा और जमैका चैनल की निगरानी करने लगा. यह चैनल करीब 200 किलोमीटर चौड़ा है और पनामा कैनाल को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. चीन का बहुत सा माल जमैका स्ट्रेट से आता है. इसलिए इसके मायने निकाले जा रहे हैं.

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चीन को चेतावनी

अमेरिका के सबसे मंहगे ड्रोन का क्यूबा के आसमान में लगातार उड़ना सामान्य घटनाक्रम नहीं था. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ क्यूबा की निगरानी करने नहीं गया था. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के समय इसे खास समुद्री रास्ते पर जानबूझकर भेजा गया. दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था समुद्री रास्तों से आने वाले तेल पर बहुत निर्भर है. जमैका चैनल जैसी जगहें दुनिया के अहम चोक पॉइंट्स' (संकरे रास्ते) हैं, जहां से तेल और व्यापार का बाकी सामान गुजरता है.

क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान और दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद ये जगहें, चीन की तेल आपूर्ति लाइनों के पास हैं. अमेरिका इन जगहों पर नजर रखकर चीन पर दबाव बना सकता है. ऐसे में इस ड्रोन को उड़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि अमेरिका उन सभी रास्तों को प्रभावित कर सकता है, जहां से चीन का राशन और गैस-तेल का बड़ा भंडार आता है.

दरअसल इस ड्रोन की उड़ान छिपाकर नहीं की गई. खुलेआम ट्रैकिंग डेटा पर ये मंडराती नजर आई. कई लोग मानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर चीन को यह संदेश देना चाहता था कि हम तुम्हारी सप्लाई लाइनों पर नजर रख रहे हैं.

अमेरिका क्यूबा को सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक बड़े गेम का हिस्सा मान रहा है. बिना किसी लाग-लपेट के कहें तो अमेरिका, चीन की तेल सप्लाई लाइनों को घेराबंदी में जुटा है. क्यूबा में ड्रोन उड़ाकर ट्रंप ने जियोपॉलिटिकल की शतरंज की बाजी में चीन को शय और मात देने के लिए पहली चाल चल दी है.

MQ-4C Triton ड्रोन

कीमत: 2000 करोड़ रुपये (दो F-35 लड़ाकू विमानों से ज्यादा)

क्षमता: 24 घंटे से ज्यादा उड़ान, 7,500 समुद्री मील की रेंज

ऊंचाई: 50,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है.

होर्मुज पर सस्पेंस बरकरार

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के बयान के चंद घटों बाद ईरान ने अपनी जुबान से पलटते हुए, एक बार फिर होर्मुज बंद कर दिया है. ईरान को चीन का सपोर्ट है, ऐसे में ट्रंप ने हजारों किलोमीटर दूर से चीन की दुखती रग के ऊपर हाथ धरकर चेतावनी दी है कि अमेरिकी हितों पर बात आई तो मामला आरपार की लड़ाई तक पहुंच जाएगा.