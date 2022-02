US VISA: यूक्रेन-रूस जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत के लिए किया ये ऐलान

US Waives In Person Interview For Indian Applicants: जिन आवेदकों को छूट मिली हैं, उनमें छात्र (F, M और एकेडमितक J वीजा), वर्किंग वीजा (H-1, H-2, H-3 और व्यक्तिगत L वीजा), संस्कृति और असाधारण क्षमता के लोग (O, P तथा Q वीजा) शामिल हैं.