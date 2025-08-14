क्या 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ट्रंप की पुतिन से मुलाकात के पहले अमेरिका ने किया ऐसा काम, पूरी दुनिया भौचक्की
क्या 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ट्रंप की पुतिन से मुलाकात के पहले अमेरिका ने किया ऐसा काम, पूरी दुनिया भौचक्की

US waives sanctions for Trump-Putin summit: इन दिनों पूरी दुनिया की नजरें 15 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिलेंगे. इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो पूरी दुनिया को चौंका दिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 14, 2025, 02:13 PM IST
Trump-Putin summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के एंकोरेज में एक अहम शिखर सम्मेलन में मिलने वाले हैं. इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देकर सबको चौंका दिया है. यह कदम इस बैठक को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात कोई बड़ा बदलाव लाएगी? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने बुधवार को घोषणा की कि रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में 20 अगस्त तक के लिए छूट दी गई है. यह छूट उन लेन-देन के लिए है, जो इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए जरूरी हैं. हालांकि, यह छूट रूस की जमा-पूंजी या अवरुद्ध संपत्तियों को रिहा करने की इजाजत नहीं देती. इसका मकसद सिर्फ इस मुलाकात को संभव बनाना है.

क्या है इस मुलाकात का मकसद?
इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन-रूस युद्ध और अमेरिका-रूस के बीच तनावपूर्ण रिश्तों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. रूसी मीडिया रशिया टुडे के अनुसार, ट्रंप ने इस मुलाकात को "अनुभव-आधारित" बताया है, जो यूक्रेन संकट को हल करने की उनकी रणनीति को और स्पष्ट करेगा. रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव का कहना है कि मॉस्को इसे दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका मानता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुलाकात भविष्य में रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.

क्या होगा नतीजा?
दोनों देशों ने साफ किया है कि इस बैठक से तुरंत किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं है. यह मुलाकात भविष्य की वार्ताओं की नींव रख सकती है. ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहते हैं. कुछ खबरों में यह भी चर्चा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

दुनिया की नजरें
यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा कदम हो सकती है. अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सकारात्मक सहमति बनती है तो यह यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने और क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक नई शुरुआत हो सकती है. लेकिन, मॉस्को और कीव के बीच शांति की शर्तों में गहरे मतभेद हैं, जिससे तुरंत किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

america donald trump

