Advertisement
trendingNow13140581
Hindi NewsदुनियाUS को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… किसी को कुछ नहीं मिलेगा

US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… किसी को कुछ नहीं मिलेगा

US-Israel vs Iran War Reason: खाड़ी के मुल्क इन दिनों खूनी जंग में धुआं-धुआं हो रहे हैं. युद्ध में शामिल सभी देशों के अपने-अपने मकसद है. US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा.

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… किसी को कुछ नहीं मिलेगा

US-Israel vs Iran War Hindi News: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच घमासान जंग शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं. इस अवधि में ईरान की नेवी और एयर फोर्स तबाह हो चुकी है. थलसेना का अधिकतर हिस्सा बर्बाद है और मिसाइल-ड्रोन पावर खत्म होने की ओर है. लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं लगता. वह भी ताबड़तोड़ इजरायल और खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी मिसाइलों से धुआं-धुआं कर रहा है. जंग में शामिल तीनों देशों के अपने-अपने मकसद हैं. अगर फिल्मी अंदाज में कह जाए तो यूएस को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा. आइए 'मिर्जापुर' स्टाइल में आपको मिडिल ईस्ट का पूरा पावर गेम सहज भाषा में समझाते हैं.

चैप्टर 01- नेता बनना है तो गुंडे पालो 

ईरान ने यही किया, खाड़ी में हूती, हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों की फौज खड़ी कर दी. गोली ये संगठन चलाते लेकिन निशाना ईरान तय करता था. निशाने पर इजरायल, सऊदी और अमेरिका के बेस…हमला ईरान कराता लेकिन अपने हाथ हमेशा साफ रखने का ड्रामा करता. 

चैप्टर 02- डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजरायल पर 'ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड' के तहत 5,000 से अधिक रॉकेट दागे और घुसपैठ करके हमला कर दिया. जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए. इजरायल का डर…जो खत्म हो गया था लेकिन अब मिडिल ईस्ट में असली ट्विस्ट आने वाला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

चैप्टर 03 -'हमारा उपदेश एक ही है, जान से मारेंगे, क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे' 

इजरायल ने ठान लिया जवाब तो देना होगा गुरु….नतीजा गाजा हुआ सपाट, हिजबुल्ला तबाह और हूती आतंकी चुन-चुन कर ठोके गए. अब 2026 में युद्ध की आग ईरान के भीतर तक पहुंच चुकी है. सन्देश साफ है कि जान से मारेंगे क्योंकि मारेंगे, तभी जी पाएंगे. 

चैप्टर 04- इज्जत नहीं करते हैं…डरते हैं सब 

मिडिल ईस्ट की राजनीति में अमेरिका और इजरायल का यही रोल है. दोनों को बहुत देश पसंद नहीं करते, लेकिन डर सबको लगता है. अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे बड़ा हथियार नेटवर्क और हर कोने में मिलिट्री बेस हैं. खाड़ी से लेकर यूरोप और एशिया तक उसकी मौजूदगी है. इसी ताकत की वजह से कई देश खुलकर टकराने से बचते हैं. ईरान मामले पर कई देशों की चुप्पी इसका सबूत है.

चैप्टर 05- भूल तो नहीं गए हमें... 

पुतिन किंग ऑफ मिर्ज़ापुर टाइप उभरे…असली किदार यही 

जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान आमने-सामने हैं, उसी वक्त एक खिलाड़ी और है जो शांति से अपना खेल खेल रहा है और वह है रूस. दुनिया का ध्यान युद्ध पर है, लेकिन मॉस्को की नजर तेल के खेल पर है. पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाईं, लेकिन ऊर्जा की भूख इतनी बड़ी है कि पूरी तरह दूरी बना पाना मुश्किल है. इसी बीच कई देशों को करीब 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट मिल गई. यानी युद्ध का शोर मिडिल ईस्ट में है, लेकिन तेल का फायदा रूस उठा रहा है।

चैप्टर 06 - US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… किसी को कुछ नहीं मिलेगा

इस पूरी जंग का सच यही है कि हर खिलाड़ी अपनी-अपनी चाहत लेकर मैदान में उतरा है. अमेरिका को खाड़ी का तेल और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल चाहिए. इजरायल चाहता है कि ईरान से उपजा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए. वहीं ईरान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है परमाणु ताकत बनना, ताकि कोई उसे आंख दिखाने की हिम्मत न करे…

मिडिल ईस्ट की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना नहीं. जंग जितनी लंबी चलेगी, उतना ही तेल महंगा होगा, अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी और नए दुश्मन पैदा होंगे.

यानी खेल में सब उतरे हैं अपना-अपना पूर्वांचल जीतने लेकिन सच शायद वही होगा जो मिर्जापुर के डायलॉग में कहा गया था-

‘हमको तुम चाहिए, तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल… किसी को कुछ नहीं मिलेगा’

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
weather news
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
bengal elections
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात