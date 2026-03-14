US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… किसी को कुछ नहीं मिलेगा

US-Israel vs Iran War Reason: खाड़ी के मुल्क इन दिनों खूनी जंग में धुआं-धुआं हो रहे हैं. युद्ध में शामिल सभी देशों के अपने-अपने मकसद है. US को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा.
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US-Israel vs Iran War Hindi News: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच घमासान जंग शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं. इस अवधि में ईरान की नेवी और एयर फोर्स तबाह हो चुकी है. थलसेना का अधिकतर हिस्सा बर्बाद है और मिसाइल-ड्रोन पावर खत्म होने की ओर है. लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं लगता. वह भी ताबड़तोड़ इजरायल और खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी मिसाइलों से धुआं-धुआं कर रहा है. जंग में शामिल तीनों देशों के अपने-अपने मकसद हैं. अगर फिल्मी अंदाज में कह जाए तो यूएस को तेल चाहिए, इजरायल को ईरान और ईरान को परमाणु बम… लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा. आइए 'मिर्जापुर' स्टाइल में आपको मिडिल ईस्ट का पूरा पावर गेम सहज भाषा में समझाते हैं.
ईरान ने यही किया, खाड़ी में हूती, हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों की फौज खड़ी कर दी. गोली ये संगठन चलाते लेकिन निशाना ईरान तय करता था. निशाने पर इजरायल, सऊदी और अमेरिका के बेस…हमला ईरान कराता लेकिन अपने हाथ हमेशा साफ रखने का ड्रामा करता.
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजरायल पर 'ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड' के तहत 5,000 से अधिक रॉकेट दागे और घुसपैठ करके हमला कर दिया. जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए. इजरायल का डर…जो खत्म हो गया था लेकिन अब मिडिल ईस्ट में असली ट्विस्ट आने वाला था.
इजरायल ने ठान लिया जवाब तो देना होगा गुरु….नतीजा गाजा हुआ सपाट, हिजबुल्ला तबाह और हूती आतंकी चुन-चुन कर ठोके गए. अब 2026 में युद्ध की आग ईरान के भीतर तक पहुंच चुकी है. सन्देश साफ है कि जान से मारेंगे क्योंकि मारेंगे, तभी जी पाएंगे.
मिडिल ईस्ट की राजनीति में अमेरिका और इजरायल का यही रोल है. दोनों को बहुत देश पसंद नहीं करते, लेकिन डर सबको लगता है. अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे बड़ा हथियार नेटवर्क और हर कोने में मिलिट्री बेस हैं. खाड़ी से लेकर यूरोप और एशिया तक उसकी मौजूदगी है. इसी ताकत की वजह से कई देश खुलकर टकराने से बचते हैं. ईरान मामले पर कई देशों की चुप्पी इसका सबूत है.
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जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान आमने-सामने हैं, उसी वक्त एक खिलाड़ी और है जो शांति से अपना खेल खेल रहा है और वह है रूस. दुनिया का ध्यान युद्ध पर है, लेकिन मॉस्को की नजर तेल के खेल पर है. पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाईं, लेकिन ऊर्जा की भूख इतनी बड़ी है कि पूरी तरह दूरी बना पाना मुश्किल है. इसी बीच कई देशों को करीब 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट मिल गई. यानी युद्ध का शोर मिडिल ईस्ट में है, लेकिन तेल का फायदा रूस उठा रहा है।
इस पूरी जंग का सच यही है कि हर खिलाड़ी अपनी-अपनी चाहत लेकर मैदान में उतरा है. अमेरिका को खाड़ी का तेल और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल चाहिए. इजरायल चाहता है कि ईरान से उपजा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए. वहीं ईरान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है परमाणु ताकत बनना, ताकि कोई उसे आंख दिखाने की हिम्मत न करे…
मिडिल ईस्ट की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना नहीं. जंग जितनी लंबी चलेगी, उतना ही तेल महंगा होगा, अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी और नए दुश्मन पैदा होंगे.
यानी खेल में सब उतरे हैं अपना-अपना पूर्वांचल जीतने लेकिन सच शायद वही होगा जो मिर्जापुर के डायलॉग में कहा गया था-
‘हमको तुम चाहिए, तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल… किसी को कुछ नहीं मिलेगा’