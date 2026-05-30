महाशक्ति बन रहा भारत, दुनियाभर में दिख रहा दम... अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, अचानक क्यों करने लगे तारीफ?

Pete Hegseth Calls India Powerful: अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद में भारत को ताकतवर देश बताया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने ट्रंप की ओर से भारत-पाक संघर्ष को रोकने की भी बात कही.
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Shangri-La Dialogue 2026: बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत लगातार अपनी मजबूत स्थिति बनाने में जुटा है. इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है. बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और यह अपनी मिलिट्री को आधुनिक बना रहा है. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि बीते साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को शांत करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई. भारत अमेरिका के इस दावे को हमेशा नकारते आया है.
पीट हेगसेथ ने यह बयान सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग नाम के एक सुरक्षा बैठक में दिया है. इस बैठक में दुनियाभर के रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं. इस साल बैठक में कुल 44 देश शामिल हुए. शनिवार ( 30 मई 2026) को बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद हुए भारत-पाक संघर्ष को शांत कराने में मदद की. भारत इस तरह की मध्यस्थता को हमेशा नकारता आया है. हेगसेथ ने यह भी कहा कि भारत-पाक एक दूसरे को खतरे की नजर से देखते रहेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए मिसाइल जैसी ताकत को लगातार बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन US इन दोनों में से किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता.
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हेगसेथ ने पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ पश्चिम एशिया जंग को लेकर शांति वार्ता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो अनोखा और अच्छा विकास है. बता दें कि बीते महीने इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाया. वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जल्द ही इस्लामाबाद में शांति वार्ता को लेकर अगली बैठक होगी.
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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बैठक में भारत को लेकर कई अच्छी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और लगातार अपनी सेना को मॉर्डनाइज कर रहा है. खासतौर से भारत हिंद महासागर में पावर बैलेंस बनाए रखने में मदद कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत बड़ी और भारी मिलिट्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी फैक्ट्री-सप्लाई व्यवस्था तैयार कर रहा है. वहीं अमेरिका ने को प्रोडक्शन के तहत भारत के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का वादा किया है.
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