पुतिन से वार्ता फेल हुई तो भारत पर और TARIFF की बिजली गिरा देंगे... अमेरिकी मंत्री का 'तुगलकी' फरमान
Advertisement
trendingNow12880854
Hindi Newsदुनिया

पुतिन से वार्ता फेल हुई तो भारत पर और TARIFF की बिजली गिरा देंगे... अमेरिकी मंत्री का 'तुगलकी' फरमान

US Tariff on India: भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भी, अमेरिका का मन नहीं भरा है. इसलिए एक बार फिर वाशिंगटन ने नई दिल्ली को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फ्राइडे को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत ठीक नहीं हुई तो वह भारत पर द्वितीयक टैरिफ बढ़ा देगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुतिन-ट्रंप (फाइल फोटो)
पुतिन-ट्रंप (फाइल फोटो)

US warns New Delhi of more tariffs: ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को आतंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. अमेरिकी टैरिफ का 'टेरर' फैलाने वाले ताजा बयान की बात करें तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यदि ट्रंप और पुतिन के बीच चीजें ठीक नहीं रहीं तो प्रतिबंध और द्वितीयक टैरिफ लगाए जा सकते हैं. गौरतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Tariff) अबतक भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं. अब उनके मंत्री का नया 'तुगलकी' बयान आया है. 

क्या बोले बेसेन्ट?

अमेरिकी वित्त विभाग यानी ट्रेजरी सेकेट्ररी बेसेन्ट  ने कहा, 'हमने रूसी तेल खरीदने वाले भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगाए हैं. और अगर रिश्ते ठीक नहीं रहे, तो प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क बढ़ सकते हैं'.

'टैरिफ'बाज ट्रंप!

भारत पर और टैरिफ थोपने की नई धमकी अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली वार्ता से ठीक एक दिन पहले आई है, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर चर्चा की जाएगी. आपको बताते चलें कि सबसे पहले ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसके लिए उन्होंने कई कारण बताए थे, जिनमें यूक्रेन पर रूस के व्यापक आक्रमण के बीच भारत द्वारा रूसी तेल का आयात भी शामिल था. ट्रंप ने आगे आरोप लगाया कि भारत यूक्रेन में रूस के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है.

ये भी पढ़ें- US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम 'आत्मघाती', जिनपिंग बनेंगे मोदी के 'साथी'? पाकिस्तान में हड़कंप

ये भी पढ़ें- भारत पर टैरिफ लगाकर सब मिट्टी में मिला दिया... पूर्व सहयोगी का ट्रंप पर प्रचंड हमला

fallback

FAQ- ट्रंप-पुतिन वार्ता का समय क्या है?

सवाल- दोनों नेताओं के बीच वार्ता  शुक्रवार को मॉस्को के टाइम जोन यानी समयानुसार रात 11:30 बजे (7:30 GMT/1 am IST) अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर शुरू होगी.  

सवाल- ट्रंप-पुतिन वार्ता का एजेंडा क्या है?
जवाब- क्रेमलिन के एक सहयोगी ने बताया कि अलास्का में अपनी वार्ता के दौरान ट्रंप और पुतिन यूक्रेन विवाद को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच मेन एजेंडा यूक्रेन संकट का समाधान होगा. उशाकोव ने पुष्टि की कि पुतिन और ट्रंप की बैठक के बाद, वे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शुरुआत में पुतिन और ट्रंप आमने-सामने की बैठक में बात करेंगे. इसके बाद डेलिगेशन लेवल की मुलाकात के दौरान लावरोव, उशाकोव, बेलौसोव, सिलुआनोव और दिमित्रीव पुतिन और ट्रंप के बीच कुछ अन्य मुद्दों पर भी अहम चर्चा होगी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Trump-Putin talks

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
President
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;