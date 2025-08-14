पुतिन से वार्ता फेल हुई तो भारत पर और TARIFF की बिजली गिरा देंगे... अमेरिकी मंत्री का 'तुगलकी' फरमान

US warns New Delhi of more tariffs: ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को आतंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. अमेरिकी टैरिफ का 'टेरर' फैलाने वाले ताजा बयान की बात करें तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यदि ट्रंप और पुतिन के बीच चीजें ठीक नहीं रहीं तो प्रतिबंध और द्वितीयक टैरिफ लगाए जा सकते हैं. गौरतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Tariff) अबतक भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं. अब उनके मंत्री का नया 'तुगलकी' बयान आया है.

क्या बोले बेसेन्ट?

अमेरिकी वित्त विभाग यानी ट्रेजरी सेकेट्ररी बेसेन्ट ने कहा, 'हमने रूसी तेल खरीदने वाले भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगाए हैं. और अगर रिश्ते ठीक नहीं रहे, तो प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क बढ़ सकते हैं'.

'टैरिफ'बाज ट्रंप!

भारत पर और टैरिफ थोपने की नई धमकी अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली वार्ता से ठीक एक दिन पहले आई है, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर चर्चा की जाएगी. आपको बताते चलें कि सबसे पहले ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसके लिए उन्होंने कई कारण बताए थे, जिनमें यूक्रेन पर रूस के व्यापक आक्रमण के बीच भारत द्वारा रूसी तेल का आयात भी शामिल था. ट्रंप ने आगे आरोप लगाया कि भारत यूक्रेन में रूस के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है.

FAQ- ट्रंप-पुतिन वार्ता का समय क्या है?

सवाल- दोनों नेताओं के बीच वार्ता शुक्रवार को मॉस्को के टाइम जोन यानी समयानुसार रात 11:30 बजे (7:30 GMT/1 am IST) अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर शुरू होगी.

सवाल- ट्रंप-पुतिन वार्ता का एजेंडा क्या है?

जवाब- क्रेमलिन के एक सहयोगी ने बताया कि अलास्का में अपनी वार्ता के दौरान ट्रंप और पुतिन यूक्रेन विवाद को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच मेन एजेंडा यूक्रेन संकट का समाधान होगा. उशाकोव ने पुष्टि की कि पुतिन और ट्रंप की बैठक के बाद, वे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शुरुआत में पुतिन और ट्रंप आमने-सामने की बैठक में बात करेंगे. इसके बाद डेलिगेशन लेवल की मुलाकात के दौरान लावरोव, उशाकोव, बेलौसोव, सिलुआनोव और दिमित्रीव पुतिन और ट्रंप के बीच कुछ अन्य मुद्दों पर भी अहम चर्चा होगी.