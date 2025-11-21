Advertisement
चीन के कर्ज के जाल पर दुनिया को ज्ञान देता फिरता था, अब US खुद बन गया सबसे बड़ा क्लाइंट; रिपोर्ट में खुली पोल

अमेरिका लंबे समय से दुनिया के विकासशील देशों को चीन की ऋण-जाल नीति के बारे में चेतावनी देता रहा है, जिसमें दावा किया जाता है कि चीन गरीब देशों को भारी ऋण देकर राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाता है. लेकिन हालिया शोध से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका खुद चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:32 PM IST
USA-China Relations: अमेरिका वर्षों से दुनिया के विकासशील देशों को चीन की ऋण-जाल नीति के खतरे के बारे में चेतावनी देता रहा है. अमेरिका का दावा रहा है कि चीन गरीब देशों को भारी ऋण देकर राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाता है. लेकिन हालिया शोध से एक बड़ा खुलासा सामने आया है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका अब खुद चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है. विलियम एंड मैरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि चीनी सरकार समर्थित संस्थानों ने अमेरिका में लगभग 2500 परियोजनाओं के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा का ऋण दिया है. यह अमेरिका को चीनी सरकारी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाता है. एडडाटा के कार्यकारी निदेशक ब्रैड पार्क्स ने कहा कि वाशिंगटन अन्य देशों को चीन के ऋण जोखिम के बारे में चेतावनी देता रहा है लेकिन अमेरिका में चीनी ऋण का स्तर इससे कहीं ज्यादा है.

चीन के पास सैकड़ों अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड

जानकारी के अनुसार, अमेरिका में ये ऋण मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक परियोजनाओं में इस्तेमाल हुआ है. इसमें डेटा सेंटर, एयरपोर्ट टर्मिनल और ऊर्जा व तकनीकी परियोजनाएं शामिल हैं. चीन के ऋण ने अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में मदद दी जो चीन के वैश्विक आर्थिक लक्ष्यों से जुड़े हैं, जैसे उच्च तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला में पहुंच.

बता दें, चीन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का भी बड़ा धारक रहा है. हाल के वर्षों में इसकी होल्डिंग में कमी आई है लेकिन अब भी चीन के पास सैकड़ों अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड हैं. यह दर्शाता है कि अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय रूप से गहराई से जुड़ी हुई हैं. बीते समय में चीन का ऋण मुख्य रूप से निम्न-आय देशों को दिया जाता था. अब इसका एक बड़ा हिस्सा धनी देशों और अमेरिका जैसी उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं को भी मिल रहा है. इसका उद्देश्य जोखिम कम और स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करना है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

USA-China Relations

