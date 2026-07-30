132 कमरे और 411 स्टाफ और करोड़ों का बजट... 'व्हाइट हाउस' पर एक साल में कितना पैसा खर्च होता है?

white house budget 2026: दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का घर 'व्हाइट हाउस' चलाने में कितना खर्च आता है? इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. साल 2026 के लिए व्हाइट हाउस के रखरखाव, बिजली-पानी और कर्मचारियों की सैलरी के लिए करीब 660 करोड़ रुपये (7.89 करोड़ डॉलर) का बजट पास हुआ है.
132 कमरों और 411 कर्मचारियों वाले इस आलीशान घर को संभालने पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश का इतना बड़ा बजट संभालने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद एक रुपया भी वेतन नहीं लेते हैं.
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस को चलाने और उसके रखरखाव का पूरा खर्च अमेरिकी करदाताओं के पैसों से उठाया जाता है, जिसे वहां की संसद (कांग्रेस) द्वारा मंजूर किया जाता है. सरकारी आंकड़ों और बजट के आधार पर तैयार की गई सूची में चालू साल के कुल बजट, तय हो चुके खर्चों और पूरे साल के अनुमानित खर्चों का पूरा ब्योरा शामिल है.
अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस के भीतर 132 कमरे और 35 बाथरूम हैं. यहां की मुख्य रसोई में एक साथ 140 मेहमानों के लिए डिनर और 1,000 से ज्यादा लोगों के लिए स्नैक्स तैयार करने की क्षमता है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केवल व्हाइट हाउस के आवासीय स्टाफ के रखरखाव और देखभाल पर ही सालाना करीब 90 लाख डॉलर (लगभग 75 करोड़ रुपये) का खर्च आता है.
व्हाइट हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 411 कर्मचारी तैनात हैं. इनमें से लगभग 90 से 100 कर्मचारी राष्ट्रपति के सीधे सहयोगी के रूप में काम करते हैं.
चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट और स्पीच राइटिंग डायरेक्टर रॉस वर्थिंगटन जैसे शीर्ष अधिकारियों को हर साल 1,95,200 डॉलर (करीब 1.63 करोड़ रुपये) सैलरी मिलती है. यह सरकारी हिसाब से तो बहुत बड़ी सैलरी है, लेकिन निजी कंपनियों के बड़े अधिकारियों की तुलना में काफी कम है. यह सैलरी बजट के अन्य प्रशासनिक खर्चों से अलग है.
व्हाइट हाउस में फोन, बिजली-पानी, इंटरनेट, छपाई और जरूरी सामान (सप्लाई) जैसी चीजों पर हर साल लगभग 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) से 20 लाख डॉलर (करीब 16.6 करोड़ रुपये) खर्च होते हैं. सरकार का अनुमान है कि 2026 और 2027 में भी इतना ही खर्च रहेगा.
अमेरिकी कानून के अनुसार, देश के राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 4 लाख डॉलर (करीब 3.35 करोड़ रुपये) तय है. इसके अलावा उन्हें हर साल 50,000 डॉलर का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है.
हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की तरह ही अपने दूसरे कार्यकाल में भी निर्धारित सरकारी वेतन लेने से इनकार कर दिया है. ट्रंप का यह वेतन कहां यूज हो रहा है या इसे किस विभाग को दान किया जा रहा है, इसका अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है.