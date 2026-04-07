Iran-US War: बला टली! अमेरिका बोला- ईरान पर नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक, हमारे पास और भी हथियार

Iran Nuclear War: ईरान के सिर से सबसे बड़ा खतरा टल गया है. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह शिया मु्ल्क पर एटम बम से हमला नहीं करेगा. व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हम ईरान पर परमाणु हमले के बारे में नहीं सोच रहे हैं. दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमारे पास और भी कई तरह के हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक हमने नहीं किया है.

व्हाइट हाउस का यह बयान ऐसे मौके पर आया है, जब मंगलवार शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता है तो पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा.

'ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा, जो...'

यह सफाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों के बाद भी आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना के पास ऐसे साधन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करने का फैसला उन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी अल्टीमेटम को लागू किया जा सके.

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इन अटकलों का जवाब देते हुए, व्हाइट हाउस ने X पर एक पोस्ट में कहा कि वेंस की टिप्पणियों में "ऐसा कुछ भी नहीं" था जिससे परमाणु हमले की संभावना का संकेत मिलता हो. यह जवाब पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से जुड़े एक अकाउंट की पोस्ट के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वेंस के बयान से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.



ट्रंप ने दी थी सभ्यता मिटाने वाली धमकी

ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही कहा कि वॉशिंगटन में रात 8 बजे की डेडलाइन से पहले ईरान के पास अभी भी सरेंडर करने का समय है. उनकी ताजा टिप्पणियों ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पक्ष एक महीने से ज्यादा समय से संघर्ष में उलझे हुए हैं.

ट्रूथ सोशल पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में, ट्रंप ने ऐलान किया, 'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा.' उन्होंने आने वाले घंटों को 'दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक बताया, यह संकेत देते हुए कि कुछ न करने के नतीजे ऐतिहासिक हो सकते हैं.

'हमें आज रात पता चल जाएगा'

ट्रंप ने आगे कहा, 'हमें आज रात पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. 47 साल की जबरदस्ती वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा. ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो.'

ट्रंप ने बार-बार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर प्लांट और पुल शामिल हैं, को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले करने की धमकी दी है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का डर बढ़ गया है, भले ही अमेरिकी प्रशासन ने परमाणु युद्ध की संभावना से इनकार करने की कोशिश की हो।