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US ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को नहीं दिया वीजा, अब ऑनलाइन करेंगे UN महासभा को संबोधित; भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट

अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीजा नहीं दिया है, जिस कारण अब वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भौतिक रूप से शामिल नहीं हो सकेंगे. वह इस महासभा को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 18, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:06 PM IST
US ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को नहीं दिया वीजा, अब ऑनलाइन करेंगे UN महासभा को संबोधित; भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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