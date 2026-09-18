/US ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को नहीं दिया वीजा, अब ऑनलाइन करेंगे UN महासभा को संबोधित; भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट

अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को बड़ा झटका दिया है. अमेरिका की ओर से उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया गया है. ऐसे में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भौतिक रूप से शामिल नहीं हो सकेंगे. इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, जिसके तहत फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अगले हफ्ते होने वाली उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित कर सकेंगे.
दरअसल, बुधवार को यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया इसके पक्ष में कुल 152 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में केवल अमेरिका ने वोटिंग की. वहीं, अन्य चार देशों ने मतदान में हिस्सा लेने से इनकार किया. सबसे खास बात है कि अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची को इस बैठक में शामिल होने के लिए वीजा दे दिया है. अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया, जब वह ईरान के साथ जंग में फंसा है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, यह दूसरी बार होगा, जब फिलीस्तीन के नेता महमूद अब्बास संयुक्त राष्ट्र महासभा को वीडियो के जरिए संबोधित करेंगे. इससे पहले भी अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनका कर दिया था, जिस कारण उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया.
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की उप-स्थायी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने अब्बास को वीजा नहीं देने के फैसले का बचाव किया. उन्होंने फिलिस्तीनी पक्ष पर आतंकवाद को पूरी तरह न छोड़ने का आरोप लगाया.
टैमी ब्रूस ने कहा कि हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे कि फिलीस्तीनी प्राधिकरण और पीएलओ आतंकवाद को पूरी तरीके और बिना किसी शर्त के छोड़े. बता दें कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है.
बता दें कि एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने दोहराया कि फिलिस्तीन अपने साथ-साथ इजरायल के भी 'शांति और सुरक्षा' के साथ रहने के अधिकार को मानता है. अपने नेता को वीजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें वीजा नहीं दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़े मुद्दों में से एक, यानी फिलिस्तीनी लोग और उनका नेतृत्व, यहां मौजूद नहीं हैं.
मंसूर ने इस दौरान कहा कि फिलिस्तीन के लोग उस समय तक अपनी बातें रखते रहेंगे, जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल का 'गैरकानूनी कब्जा' खत्म नहीं हो जाता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति के मुताबिक दो-देश समाधान लागू नहीं हो जाता.
उन्होंने यहां तक कहा कि इसके तहत 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश बने, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो और जो इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहे. इसके अलावा उन्होंने चीन और रूस ने भी अब्बास को वीजा नहीं देने के लिए अमेरिका की आलोचना की.
बता दें कि पिछले महीने जब खबरें आई थीं कि अब्बास को वीजा नहीं मिलेगा, तब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिका ने अमेरिका से अब्बास को उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने की अनुमति दी थी. (इनपुट-आईएएनएस)