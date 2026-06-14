बता दें कि एंड्रेना रेगुलरिस प्रजाति की मधुमक्खियों को मुख्यतौर पर अकेले रहना ही पसंद होता है. हालांकि, कब्रिस्तामन के जमीन की मिट्टी अच्छी होने के चलते इन्होंने जमीन के अंदर अपनी बड़ी सी कॉलोनी बसा ली है. उन्हें इसका बड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि कब्रिस्तान से केवल 500 मीटर की दूरी पर सेब के बागान मौजूद हैं. वसंत ऋतु में हर साल इन पेड़ों में फूल खिलने पर ये मधुमक्खियां वहां आती हैं. इससे पेड़ों को तो पॉलिनेटर्स में काफी मदद मिलती है और साथ ही मधुमक्खियों को भी काफी भोजन मिलता है.