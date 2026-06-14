Mining Bees: हमारी धरती अरबों सालों से अस्तित्व में है. इस बीच कई तरह की सभ्यताएं देखने को मिली. कई जीव-जंतु तो सालों तक धरती पर राज करने के बाद विलुप्त भी हो गए, जिनके अस्तित्व का राज आजतक खुलता रहता है. हाल ही में धरती के अंदर कई सालों से छिपे एक और बड़े रहस्या का खुलासा हुआ है.
बता दें कि वैज्ञानिकों को न्यूयॉर्क के इथाका शहर में स्थित 'ईस्ट लॉन कब्रिस्तान' के नीचे 5.5 मिलियन माइनिंग मधुमक्खियां मिली हैं. इसकी खोज 'कॉर्नेल यूनिवर्सिटी' में एक लैब टेक्नीशियन रेचेल फोर्डिस नाम की महिला की ओर से की गई, जब वह पार्किंग के पैसे बचाने के चक्कर में कब्रिस्तान से पैदल जा रही थीं. चलते-चलते उनकी नजर पैरों के पास भिनभिनाती कुछ मधुमक्खियों पर पड़ी. उन्होंने लैब में इसकी पहचान की.
वैज्ञानिकों की ओर से जब इस जगह की पहचान की गई, तो पता चला कि ये मधुमक्खियां एंड्रेना रेगुलरिस प्रजाति की हैं, जो 1900 के दशक के आरंभ से ही इस कब्रिस्तान में रह रही थीं.
Massive underground bee colony with around 5.5 million bees has been found beneath a cemetery in Ithaca, New York
Researchers believe the colony has been there undisturbed for more than 100 years pic.twitter.com/0ekQgyUhYS
— Dexerto (@Dexerto) May 30, 2026
'एपिडोलॉजी' जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुख्य लेखर स्टीवन टी होगे के मुताबिक, वसंत के मौसम में 6 सप्ताह के अंदर वहां से जाल बिछाकर 3,251 कीड़े इकट्ठा किए गए. यहां 1.5 एकड़ क्षेत्र में 55 लाख मधुमक्खियों के होने की संभावना जताई गई है.
बता दें कि एंड्रेना रेगुलरिस प्रजाति की मधुमक्खियों को मुख्यतौर पर अकेले रहना ही पसंद होता है. हालांकि, कब्रिस्तामन के जमीन की मिट्टी अच्छी होने के चलते इन्होंने जमीन के अंदर अपनी बड़ी सी कॉलोनी बसा ली है. उन्हें इसका बड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि कब्रिस्तान से केवल 500 मीटर की दूरी पर सेब के बागान मौजूद हैं. वसंत ऋतु में हर साल इन पेड़ों में फूल खिलने पर ये मधुमक्खियां वहां आती हैं. इससे पेड़ों को तो पॉलिनेटर्स में काफी मदद मिलती है और साथ ही मधुमक्खियों को भी काफी भोजन मिलता है.
Vědci objevili na hřbitově v New Yorku kolonii včel hnízdících v zemi s přibližně 5,5 miliony kusů na ploše 1,5 akrů, což by mohlo být jedno z největších shluků včel, jaké kdy bylo zdokumentováno.
Výzkum ukázal, že včely tam pravděpodobně žijí již více než 100 let ...… pic.twitter.com/xN0hNwi8sh
— Martin (@Qope87) May 31, 2026
वैज्ञानिकों की इस खोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एक तरफ जहां दुनियाभर में पोलिनेटर्स और मधुमक्खियों की जनसंख्या कम होने को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है, तो वहीं कब्रिस्तान पर 55 लाख मधुमक्खियों की इतनी बड़ी आबादी मिलना प्रकृति के लिए बेहद अच्छी खबर है. इसके अलावा पैसे बचाने के चक्कर में वैज्ञानिक ने इतिहास की अबतक की सबसे बड़ी मधुमक्खियों की कॉलोनी की खोज में मदद की है.