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कब्रों के नीचे बसी थी 55 लाख 'जिंदगियों' की दुनिया, आसपास किसी को नहीं थी भनक; कैसे खुला 100 साल पुराना राज


Mining Bees Found In Graveyard: न्यूयॉर्क में पैसे बचाने के चक्कर में कब्रिस्तान से जा रही एक महिला ने ऐतिहासिक खोज की है. उनकी खोज ने लगभग 100 सालों से जमीन के नीचे दबी मधुमक्खियों की प्रजाति का खुलासा किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:22 PM IST
कब्रों के नीचे बसी थी 55 लाख 'जिंदगियों' की दुनिया, आसपास किसी को नहीं थी भनक; कैसे खुला 100 साल पुराना राज
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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