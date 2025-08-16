US-UK में महाविनाश....तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा आधा अमेरिका, जमा कर रहा है 25 साल तक का खाना
US-UK में महाविनाश....तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा आधा अमेरिका, जमा कर रहा है 25 साल तक का खाना

Third World War: दुनिया में जैसे-जैसे परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है वैसे ही पश्चिम के कुछ देश आज से ही इसकी तैयारियों में जुट गए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:32 AM IST
US-UK में महाविनाश....तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा आधा अमेरिका, जमा कर रहा है 25 साल तक का खाना

World News: Daily Mail की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने तीयरे विश्व युद्ध या परमाणु हमले को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं. ब्रिटिश लोगों के एक ग्रुप ने खुलासा किया है कि वह तीसरे विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं. यहां के लोग घरों के अंदर बंकर बनाान और डिब्बाबंद खाना जो कई सालों तक इस्तेमाल हो सके, जमा कर रहे हैं. इसमें  25 साल तक चलने वाले मीट के डिब्बे सबसे प्रमुख हैं. इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं जो सुरक्षा के लिहाज से अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहे हैं. 

क्या होते हैं प्रीपर्स?
प्रीपर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी बड़ी तबाही के पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं. ब्रिटेन में Third World WAR की तैयारी कर रहे इन प्रीपर्स के सोशल मीडिया ग्रुप तेजी से बढ़ रहे हैं. आपको बता दें कि कुछ ग्रुप में तो 23,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं.

क्यों जमा कर रहे हैं ये गोलियां?
इस ग्रुप या समूह के लोग पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां जमा कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु हमले जैसे हालात में ये गोलियां जिंदा रहने में मदद कर सकती हैं. ये गोलियां रेडिएशन को सोख लेती है और थायरॉयड ग्रंथि को बचाने में मदद कर सकती है. New York Post की रिपोर्ट के अनुसार, एक दंपत्ति ने युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर लंबे समय तक बिजली कटौता से बचने की तैयारी कर ली है.

और कहां चल रही है युद्ध से तैयारी?
अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा लोग तैयारी में लगे हैं और 2023 के एक सर्वे से पता चला है कि, देश के 51 प्रतिशत लोग परमाणु हमला या फिर किसी महाविनाश के लिए तैयार हैं. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वाइकल रिट्रीट के निर्माता ड्रू मिलर ने द न्यू यॉर्कर को बताया कि, राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद उनके पास सदस्यता के लिए बहुत सारे अनुरोध आए थे.

जमा सामग्री में क्या है प्रमुख?
इसी तैयारी में लगे स्मिथ नाम के युवक ने सौर पैनल, सैटेलाइट फोन और सौर क्रैंक रेडियो तक इकट्ठा कर रखा है. स्मिथ का मानना है कि, वह अपनी आपूर्ति से एक साल तक जिंदा रह सकते हैं. उन्होंने कहा, यह सिर्फ किसी विश्व युद्ध ही नहीं, बल्कि नौकरी छूटने या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे हालातों के लिए भी है.

