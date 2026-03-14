₹92,47,48,000 का इनाम! ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर US का 'डेथ वारंट'? सीक्रेट लोकेशन बताने पर रातों-रात बदल जाएगी किस्मत

usa announces 10 million dollar reward: अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में जानकारी देने वालों के लिए बड़ा इनाम घोषित किया है. ये इनाम 10 मिलियन डॉलर तक रखा गया है. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 92,47,48,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है. ये घोषणा अमेरिका के विदेश विभाग के एक खास कार्यक्रम के माध्यम से की गई है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों की जानकारी जुटाना होता है जो दुनिया भर में हिंसा और आतंकी गतिविधियों से जुड़े माने जाते हैं.

अमेरिका के मुताबिक ये इनाम केवल मोजतबा खामेनेई तक सीमित नहीं है. इसके साथ ईरान के कई अन्य बड़े अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जा सकता है. इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े हैं. अमेरिका का कहना है कि ये संगठन दुनिया के कई हिस्सों में हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का काम करता है. इसी कारण इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है.

छीपाकर रखी जाएगी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास इन नेताओं से जुड़ी जरूरी जानकारी है तो वह उसे गुप्त तरीके से साझा कर सकता है. इसके लिए सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं. जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने का भी भरोसा दिया गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि जानकारी सही और उपयोगी साबित होती है तो उस व्यक्ति को इनाम के साथ सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था भी की जा सकती है.

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घोषणा में जिन ईरानी नेताओं का नाम लिया गया है उनमें मोजतबा खामेनेई के अलावा सुप्रीम लीडर के कार्यालय के डेप्युटी चीफ अली असगर हेजाजी और ईरान के हेड ऑफ सिक्योरिटी अली लारिजानी भी शामिल हैं. कुछ लोगों की तस्वीरें नहीं होने के कारण उनकी जगह पर केवल आकृति दिखाई गई है. इससे पता चलता है कि अमेरिका इन अधिकारियों की पहचान और गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है.

अगले सप्ताह में होंगे हमले और भी तेज

ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब अमेरिका और इजरायल की सेनाएं ईरान के खिलाफ लगातार हवाई हमले कर रही हैं. ये अभियान अब तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के ठिकानों पर और भी कड़े हमले किए जा सकते हैं. उनका कहना है कि अगले सप्ताह हमले और तेज हो सकते हैं और ईरान पर भारी दबाव बनाया जाएगा.

15 हजार से अधिक ठिकानों पर हो चुका है हमला

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी बताया कि अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 15 हजार से ठिकानों अधिक पर हमला किया जा चुका है. उनके मुताबिक लगभग हर दिन 1 हजार से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. इन हमलों में ईरान की मिसाइल प्रणाली, ड्रोन और उनके लॉन्च व्हीकल को काफी नुकसान पहुंचा है. उनका दावा है कि इन हमलों के कारण ईरान की जवाबी क्षमता काफी कमजोर हो गई है.

इस पूरे संघर्ष का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते को लगभग बंद कर दिया है. ये समुद्री मार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. दुनिया के कुल तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. इस रास्ते को रोक देने के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है.

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