अमेरिका के लॉस एंजेल्स में आसमानी आफत ने 'छक्के छुड़ाए'! धरी रह गई सारी तकनीक, जारी करना पड़ा अलर्ट

Los Angeles: अमेरिका के लॉस एंजेल्स में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक हैरान कर देने वाली चेतावनी जारी की है. शहर में चमगादड़ों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि इसे अब आसमान से आई आफत कहा जा रहा है. लॉस एंजेल्स के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शहर में चमगादड़ों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. जानकारी केअनुसार, शहर में अब तक 61 चमगादड़ों में रेबीज की पुष्टि हो चुकी है. यह आंकड़ा 2021 में दर्ज 68 मामलों के करीब है, जब शहर में सबसे अधिक रेबीज प्रभावित चमगादड़ों का पता चला था. लॉस एंजेल्स काउंटी के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुंटू डेविस ने कहा कि चमगादड़ हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे रेबीज फैलाने में सक्षम हैं और यह बीमारी लक्षण दिखने के बाद लगभग हमेशा जानलेवा होती है.

14 प्रतिशत चमगादड़ों में रेबीज की पुष्टि

विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 14 प्रतिशत चमगादड़ों में रेबीज की पुष्टि हुई है और गर्मियों के अंत में और तेजी देखी देखी जा सकती है. विभाग ने कहा कि अकेले अगस्त में ही 23 पागल चमगादड़ों में रेबीज की पुष्टि हुई है. डेविस ने लोगों से कहा कि अगर किसी के चमगादड़ के संपर्क में आने की संभावना हो तो तुरंत चिकित्सक या जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें. उन्होंने चेताया कि जंगली या घर के अंदर पाए गए बीमार, दिन में सक्रिय, उड़ने में असमर्थ या मृत चमगादड़ों को कभी छूने की कोशिश न करें और इसकी सूचना पशु नियंत्रण विभाग को दें.

जानकारी के अनुसार, रेबीज से संक्रमित चमगादड़ सैन फर्नांडो घाटी के उपनगरीय इलाकों, लॉस एंजेल्स शहर की इमारतों, पार्कों, स्कूलों, व्यवसायों और घरों में पाए गए हैं. जबकि शहर का सांता क्लैरिटा घाटी एक प्रमुख हॉटस्पॉट है. चमगादड़ों के जरिए रेबीज इंसानों तक जानवरों की लार या ऊतक के संपर्क में आने से पहुंच सकता है, चूंकि चमगादड़ के काटने का निशान छोटा होता हैं इसलिए अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता. अधिकारियों ने लोगों को चेताया कि सोते हुए व्यक्ति, बच्चे या पालतू जानवर के पास चमगादड़ मिलने पर इसे गंभीर स्थिति मानें. विभाग ने लोगों को सभी पालतू जानवरों को रेबीज का टीका लगवाने की भी सलाह दी है.