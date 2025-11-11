Advertisement
trendingNow12997883
Hindi Newsदुनिया

US Shutdown पर ब्रेक की उम्मीद, सीनेट से मिली हरी झंडी; बुधवार को होगा फुल एंड फाइनल

US Shutdown: अमेरिका की सीनेट ने सोमवार को देश में अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी. सीनेट में हुए मतदान में 60 सांसदों ने समर्थन और 40 ने विरोध में वोट दिया. इस समझौते के तहत संघीय एजेंसियों के लिए धनराशि बहाल की जाएगी, जिससे लाखों अमेरिकियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US Government Shutdown: संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने सोमवार को देश में अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी. सीनेट में हुए मतदान में 60 सांसदों ने समर्थन और 40 ने विरोध में वोट दिया. इसमें अधिकांश रिपब्लिकन के साथ 8 डेमोक्रेट्स ने भी समझौते के पक्ष में मतदान किया. इस समझौते के तहत संघीय एजेंसियों के लिए धनराशि बहाल की जाएगी जिससे लाखों अमेरिकियों को राहत मिलने की उम्मीद है. शटडाउन सितंबर के मध्य से जारी था जिसके कारण खाद्य लाभ वितरण, संघीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान और हवाई यातायात जैसी कई सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

12 नवंबर को मतदान होने की संभावना 

रिपोर्टों के अनुसार, नया समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती की योजना को भी रोकता है. रॉयटर्स के मुताबिक, 30 जनवरी, 2026 तक किसी भी प्रकार की छंटनी नहीं की जाएगी. अब यह विधेयक सीनेट से पास होने के बाद रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भेजा जाएगा. सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन चाहते हैं कि यह समझौता इसी हफ्ते पारित हो जाए. कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार, 12 नवंबर को सदन में इस पर मतदान होने की संभावना है जो शाम 4 बजे से शुरू हो सकता है. यदि प्रतिनिधि सभा इस विधेयक को पारित कर देती है, तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति ने पहले ही इस समझौते को बहुत अच्छा बताया है. 41 दिनों से जारी यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बन गया है. अगर बुधवार को सदन में मतदान होता है और विधेयक पारित होता है तो यह सरकार को पुन खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. नए बजट प्रावधान के तहत सरकारी फंडिंग 30 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी. इस बीच, देश का कर्ज बढ़ने की संभावना बनी हुई है. रॉयटर्स के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें हर साल करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

USA

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से