US Shutdown पर ब्रेक की उम्मीद, सीनेट से मिली हरी झंडी; बुधवार को होगा फुल एंड फाइनल

US Government Shutdown: संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने सोमवार को देश में अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी. सीनेट में हुए मतदान में 60 सांसदों ने समर्थन और 40 ने विरोध में वोट दिया. इसमें अधिकांश रिपब्लिकन के साथ 8 डेमोक्रेट्स ने भी समझौते के पक्ष में मतदान किया. इस समझौते के तहत संघीय एजेंसियों के लिए धनराशि बहाल की जाएगी जिससे लाखों अमेरिकियों को राहत मिलने की उम्मीद है. शटडाउन सितंबर के मध्य से जारी था जिसके कारण खाद्य लाभ वितरण, संघीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान और हवाई यातायात जैसी कई सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

12 नवंबर को मतदान होने की संभावना

रिपोर्टों के अनुसार, नया समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती की योजना को भी रोकता है. रॉयटर्स के मुताबिक, 30 जनवरी, 2026 तक किसी भी प्रकार की छंटनी नहीं की जाएगी. अब यह विधेयक सीनेट से पास होने के बाद रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भेजा जाएगा. सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन चाहते हैं कि यह समझौता इसी हफ्ते पारित हो जाए. कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार, 12 नवंबर को सदन में इस पर मतदान होने की संभावना है जो शाम 4 बजे से शुरू हो सकता है. यदि प्रतिनिधि सभा इस विधेयक को पारित कर देती है, तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

राष्ट्रपति ने पहले ही इस समझौते को बहुत अच्छा बताया है. 41 दिनों से जारी यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बन गया है. अगर बुधवार को सदन में मतदान होता है और विधेयक पारित होता है तो यह सरकार को पुन खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. नए बजट प्रावधान के तहत सरकारी फंडिंग 30 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी. इस बीच, देश का कर्ज बढ़ने की संभावना बनी हुई है. रॉयटर्स के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें हर साल करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है.