क्या कैरिबियन में बन रहे हैं Cold War जैसे हालात? अमेरिका ने B-52 बॉम्बर तैनात किया, ट्रंप ने दी 'नो लिमिट' की चेतावनी

Donald Trump: अमेरिका ने वेनेजुएला के पास के हवाई क्षेत्र के लिए नई विमानन चोतावनी जारी की है. यह चेतावनी उसी दिन जारी हुई जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने B-52 बॉम्बर विमान के इस्तेमाल के मंजूरी दी. अधिकारियों ने इस तैनाती को हमला डेमो(Attack Demo)कहा. दोपहर 1:08 बजे अमेरिका संघीय विमानन प्रशासन ने पायलटों, एयरलाइनों और हवाई यातायात कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी किया. नोटिस में वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा जोखिमों और बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि की वजह से संभावित खतरनाक स्थिति के बारे में आगाह किया गया.

चेतावनी के बाद क्या किया गया?

चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद वायु सेना ने पुष्टि की कि एक B-52 विमान ने KC-153 स्ट्रैटोटैंकर और लड़ाकू विमानों की मदद से अमेरिकी दक्षिणी कमान क्षेत्र में बमवर्षक हमले का प्रदर्शन किया. अधिकारियों के अनुसार यह पूरा सैन्य अभियान उन नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्कों को निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा है. अधिकारियों को शक है कि यह तस्करी नेटवर्क वेनेजुएला से जुड़े हो सकते हैं.

चेतावनी और सैन्य तैयारी

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यह खतरा हवा में सभी ऊंचाइयों पर उड़ रहे विमानों को प्रभावित कर सकता है. इसमें वो विमान शामिल हैं जो ऊपर से गुजर रहे हैं, कहीं से उड़ान भर रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं और यहां तक कि उड़ान भर रहे हैं. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Trump वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना को खुला रख रहे हैं. इस अमेरिकी सैन्य तैनाती को शीत युद्ध(Cold War)के बाद से कैरिबियन क्षेत्र में की गई सबसे बड़ी तैनाती बताया जा रहा है.

मादुरो पर ट्रंप का हमला

Donald Trump ने इस सैन्य दबाव को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अधीन कथित तौर से काम करने वाल नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ जरूरी कदम बताया है. ट्रंप ने कहा कि वह मादुरो से बात करेंगे लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब था कि सैन्य दखल अभी भी संबावित विकल्प बना हुआ था.

क्या मादुरो करेंगे अमेरिका से बात?

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने संकेत दिया है कि वह ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं. इस बात से भविष्य में क्या होगा इसकी अटकलें तेज हो गई हैं. इस बीच अमेरिका एक ड्रग्स गिरोह जिसका नाम कार्टेल डे लॉस सोल्स(Cartel de Los Soles)है उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अमेरिका का दावा है कि इस गिरोह को मादुरो ही चलाते हैं. यह तनाव तब बढ़ गया जब यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड नाम का एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक समूह कैरिबियन में आ गया.