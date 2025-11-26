Trump के दूत ने पुतिन को दी थी सीक्रेट सलाह! यूक्रेन शांति योजना पर लीक कॉल से मचा बवाल

Russia Ukraine War: ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा मंगलवार को प्रकाशित कॉल प्रतिलेख(Transcript)के अनुसार पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के रूसी सरकार के साथ मुख्स मध्यस्थ ने पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी की सलाह दी थी कि रूसी नेता को यूक्रेन में यु्द्ध समाप्त करने के मक्सद से अपनी शांति योजना ट्रंप के सामने कैसे पेश करनी चाहिए. स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उषाकोव को सलाह दी थी कि पुतिन को ट्रंप को गाजा शांति समझौते के लिए बधाई देने के लिए फोन करना चाहिए. उन्हें यह भी कहना चाहिए कि रूस ने समझौते का समर्थन किया और वह Trump को शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में सम्मान करते हैं.

ट्रंप ने क्या कहा?

यह खबर तब आई जब मंगलवार को Donald Trump ने घोषणा की कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव को ठीक कर दिया गया है और वह विटकॉफ को पुतिन से मिलने के लिए भेज रहे हैं. White House ने प्रतिलेख की सत्यता पर विवाद नहीं किया और ट्रंप ने विटकॉफ के इस तरीके को सामान्य बातचीत प्रक्रिया बताया. मंगलवार की रात एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्हें इसे यूक्रेन को बेचना होगा', उन्हें यूक्रेन को रूस को बेचना होगा, एक सौदा करने वाला यहीं करता है.

रिपब्लिकन सांसद ने किया विरोध

नेब्रास्का के रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन, जो यूक्रेन के प्रति ट्रंप के नजरिए की आलोचना करते रहते हैं, ने कहा कि प्रतिलेख से पता चलता है कि विटकॉफ रूसियों का पक्ष ले रहे हैं. बेकन ने सोशल मीडिया पर कहा, इन वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. क्या रूस द्वारा भुगतान किया गया एजेंट इससे कम करेगा? उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए. ब्लूमबर्ग ने कहा कि, उसने कॉल की रिकॉर्डिंग की समीक्षा की है लेकिन यह नहीं बताया कि उसे रिकॉर्डिंग तक पहुंच कैसे मिली.

बातचीत का विषय

विटकॉफ और उषाकोव के बीच कॉल ट्रंप की इजराइल और मिस्र की सफल यात्रा के ठीक एक दिन बाद हुई थी जहां उन्होंने गाजा संघर्ष विराम पर मुहर लगाई थी. Transcript के मुताबिक, विटकॉफ ने कहा, मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक होगा. शायद पुतिन ट्रंप से कहें, आप जानते हैं स्टीव और यूरी ने शांति के लिए एक बहुत ही समान 20-सूत्रीय योजना पर चर्चा की और यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें लगता है कि स्थिति को थोड़ा बदल सकता है, हम इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं.

जेलेंस्की से पहले पुतिन से बात

ट्रंप और पुतिन ने जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत से एक दिन पहले ही बात की थी. 17 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ उस बैठक के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस को युद्ध के मैदान में जहां वे हैं वहीं रुक जाना चाहिए जिसका मतलब था कि यूक्रेन को वह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है. एक अन्य रिकॉर्डिंग के अनुसार 29 अक्टूबर को उषाकोव ने पुतिन के यूक्रेन सलाहकार किरिल दिमित्रीव से बात की और बहस की कि मॉस्को को प्रस्तावित शांति प्रस्ताव में अपनी मांगों को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए.

शांति योजना का ड्राफ्ट

यह बातचीत दिमित्रीव के फ्लोरिडा की यात्रा के तुरंत बाद हुई जहां उन्होंने विटकॉफ और Donald Trump के दामाद जारेड कुशनर के साथ 28-सूत्रीय शांति योजना की रूपरेखा बनाने पर चर्चा की थी. पिछले हफ्ते सार्वजनिक हुई ये योजना रूस की मांगों की ओर झुकी हुई दिखाई दी. इसमें यूक्रेन से पूरे डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने और अपनी सेना का आकार नाटकीय रूप से कम करने की मांग शामिल थी. इसमें यूरोप से यह सहमति भी शामिल थी कि यूक्रेन को कभी भी NATO सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

क्या नकली था प्रतिलेख?

दिमित्रीव ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतिलेख नकली है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था जिसमें रूसियों और यूक्रेनियन दोनों ने इनपुट लिया गया था. ट्र्ंप ने मंगलवार को कहा कि वह यूक्रेन के अधिकारियों से मिलने के लिए सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल को भेज रहे हैं जबकि विटकॉफ पुतिन से मिलेंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह पुतिन और जेलेंस्की से मिल सकते हैं लेकिन बातचीत में और प्रगित होने के बाद ही.