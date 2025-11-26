Advertisement
trendingNow13018504
Hindi Newsदुनिया

Trump के दूत ने पुतिन को दी थी सीक्रेट सलाह! यूक्रेन शांति योजना पर लीक कॉल से मचा बवाल

Ukraine Peace Plan: पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य प्रतिनिधि ने व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े अधिकारी को सलाह दी कि पुतिन को अमेरिका के राष्ट्रपति को यूक्रेन शांति योजना कैसे बतानी चाहिए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump के दूत ने पुतिन को दी थी सीक्रेट सलाह! यूक्रेन शांति योजना पर लीक कॉल से मचा बवाल

Russia Ukraine War: ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा मंगलवार को प्रकाशित कॉल प्रतिलेख(Transcript)के अनुसार पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के रूसी सरकार के साथ मुख्स मध्यस्थ ने पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी की सलाह दी थी कि रूसी नेता को यूक्रेन में यु्द्ध समाप्त करने के मक्सद से अपनी शांति योजना ट्रंप के सामने कैसे पेश करनी चाहिए. स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उषाकोव को सलाह दी थी कि पुतिन को ट्रंप को गाजा शांति समझौते के लिए बधाई देने के लिए फोन करना चाहिए. उन्हें यह भी कहना चाहिए कि रूस ने समझौते का समर्थन किया और वह Trump को शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में सम्मान करते हैं. 

ट्रंप ने क्या कहा?
यह खबर तब आई जब मंगलवार को Donald Trump ने घोषणा की कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव को ठीक कर दिया गया है और वह विटकॉफ को पुतिन से मिलने के लिए भेज रहे हैं. White House ने प्रतिलेख की सत्यता पर विवाद नहीं किया और ट्रंप ने विटकॉफ के इस तरीके को सामान्य बातचीत प्रक्रिया बताया. मंगलवार की रात एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्हें इसे यूक्रेन को बेचना होगा', उन्हें यूक्रेन को रूस को बेचना होगा, एक सौदा करने वाला यहीं करता है. 

यह भी पढ़ें: '...तो सुधर रहे हैं अमेरिका-चीन के रिश्ते'! ट्रंप-जिनपिंग में हुई लंबी बातचीत, दोनों नेताओं ने किन मुद्दों पर दिया जोर?

Add Zee News as a Preferred Source

रिपब्लिकन सांसद ने किया विरोध
नेब्रास्का के रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन, जो यूक्रेन के प्रति ट्रंप के नजरिए की आलोचना करते रहते हैं, ने कहा कि प्रतिलेख से पता चलता है कि विटकॉफ रूसियों का पक्ष ले रहे हैं. बेकन ने सोशल मीडिया पर कहा, इन वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. क्या रूस द्वारा भुगतान किया गया एजेंट इससे कम करेगा? उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए. ब्लूमबर्ग ने कहा कि, उसने कॉल की रिकॉर्डिंग की समीक्षा की है लेकिन यह नहीं बताया कि उसे रिकॉर्डिंग तक पहुंच कैसे मिली. 

बातचीत का विषय
विटकॉफ और उषाकोव के बीच कॉल ट्रंप की इजराइल और मिस्र की सफल यात्रा के ठीक एक दिन बाद हुई थी जहां उन्होंने गाजा संघर्ष विराम पर मुहर लगाई थी. Transcript के मुताबिक, विटकॉफ ने कहा, मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक होगा. शायद पुतिन ट्रंप से कहें, आप जानते हैं स्टीव और यूरी ने शांति के लिए एक बहुत ही समान 20-सूत्रीय योजना पर चर्चा की और यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें लगता है कि स्थिति को थोड़ा बदल सकता है, हम इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं. 

जेलेंस्की से पहले पुतिन से बात
ट्रंप और पुतिन ने जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत से एक दिन पहले ही बात की थी. 17 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ उस बैठक के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस को युद्ध के मैदान में जहां वे हैं वहीं रुक जाना चाहिए जिसका मतलब था कि यूक्रेन को वह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है. एक अन्य रिकॉर्डिंग के अनुसार 29 अक्टूबर को उषाकोव ने पुतिन के यूक्रेन सलाहकार किरिल दिमित्रीव से बात की और बहस की कि मॉस्को को प्रस्तावित शांति प्रस्ताव में अपनी मांगों को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए.

शांति योजना का ड्राफ्ट
यह बातचीत दिमित्रीव के फ्लोरिडा की यात्रा के तुरंत बाद हुई जहां उन्होंने विटकॉफ और Donald Trump के दामाद जारेड कुशनर के साथ 28-सूत्रीय शांति योजना की रूपरेखा बनाने पर चर्चा की थी. पिछले हफ्ते सार्वजनिक हुई ये योजना रूस की मांगों की ओर झुकी हुई दिखाई दी. इसमें यूक्रेन से पूरे डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने और अपनी सेना का आकार नाटकीय रूप से कम करने की मांग शामिल थी. इसमें यूरोप से यह सहमति भी शामिल थी कि यूक्रेन को कभी भी NATO सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन को बिना बताए अमेरिका-रूस ने आबू धाबी में कर ली 'सीक्रेट मीटिंग'! जंग रोकने पर भी बना लिया प्लान, बहुत बड़ा खुलासा

क्या नकली था प्रतिलेख?
दिमित्रीव ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतिलेख नकली है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था जिसमें रूसियों और यूक्रेनियन दोनों ने इनपुट लिया गया था. ट्र्ंप ने मंगलवार को कहा कि वह यूक्रेन के अधिकारियों से मिलने के लिए सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल को भेज रहे हैं जबकि विटकॉफ पुतिन से मिलेंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह पुतिन और जेलेंस्की से मिल सकते हैं लेकिन बातचीत में और प्रगित होने के बाद ही. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता