Trump के खिलाफ बगावत! USA President से छीना गया कनाडा पर 10% टैरिफ लगाने का अधिकार

Donald Trump: अमेरिकी सीनेट ने बुधवार(स्थानीय समय)को President Donald Trump को कनाडा पर टैरिफ लगाने की पावर को खत्म करने के लिए 50 के मुकाबले 46 वोटों से प्रस्ताव पास पारित किया. यह कदम ट्रंप के उस हालिया फैसले के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी व्यापार नीतियों की आलोचना करने वाले एक TV विज्ञापन की वजह से कनाडा पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया था. इस प्रस्ताव को रोकने के लिए 4 Republican सीनेटरों- सुसान कॉलिन्स(मेन), मिच मैककोनल(केंटकी), लिसा मुर्कोव्स्की(अलास्का)और रैंड पॉल(केंटकी)ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया.

पहले भी पारित हुआ था प्रस्ताव

सीनेट ने 2 अप्रैल को भी यही प्रस्ताव पारित किया था लेकिन रिपब्लिकन-नियंत्रित हाउस ने इस पर विचार करने से मना कर दिया था जिससे यह रुक गया था. इस प्रस्ताव को पेश करने वाले सीनेटर टिम केन ने इसे फिर से पेश किया. उनका तर्क था कि, कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम(International Emergenc Economic Powers Act)के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता.

सीनेटरों की आपत्ति

सीनेटर केन के बहस के दौरान कहा, 'मैं कनाडा टैरिफ का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है जिसकी वजह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए'. उन्होंने आगे कहा कि, मैं कनाडा के साथ इस लंबे और मजबूत रिश्ते का टूटने मेरे विरोध के कई कारणों में से एक है.

सीनेटर ने दे दी चेतावनी

सीनेटर सिसान कॉलिन्स ने चेतावनी दी की Tariff से उनके राज्य मेन की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा क्योंकि मेन कनाडा के साथ सीमा को साझा करता है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद, कागज मिल, वन उद्योग और मछली पकड़ने के व्यापार पर लगाए गए टैरिफ से मेन के कई परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा.

क्या था पूरा विवाद?

कनाडा के साथ Trump का विवाद तब बढ़ा जब ओंटारियो में वर्ल्ड सीरीज के दौरान एक टीवी विज्ञापन दिखाया गया. इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण का इस्तेमाल किया गया. भाषण में उन्होंने टैरिफ की निंदा की थी. ट्रंप ने इस विज्ञापन तो तथ्यों की गंभीर गल बयानी और एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कनाडाई आयात पर 10 प्रतिशत के एडिशनल टैरिफ की घोषणा कर दी. यह सीनेट वोट बुधवार को तब आया जब एक दिन पहले ही 5 रिपब्लिकन सीनेटरों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ब्राजील पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की आपातकालीन शक्ति को समाप्त करने के लिए भी एक ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था.