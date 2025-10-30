Advertisement
trendingNow12980857
Hindi Newsदुनिया

Trump के खिलाफ बगावत! USA President से छीना गया कनाडा पर 10% टैरिफ लगाने का अधिकार

Trump Tariff on Canada: अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है. उन्होंने Canada पर भारी टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को रद्द कर दिया है. यह प्रस्ताव डेमोक्रेट और 4 रिपब्लिकन सांसदों से पास हो गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump के खिलाफ बगावत! USA President से छीना गया कनाडा पर 10% टैरिफ लगाने का अधिकार

Donald Trump: अमेरिकी सीनेट ने बुधवार(स्थानीय समय)को President Donald Trump को कनाडा पर टैरिफ लगाने की पावर को खत्म करने के लिए 50 के मुकाबले 46 वोटों से प्रस्ताव पास पारित किया. यह कदम ट्रंप के उस हालिया फैसले के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी व्यापार नीतियों की आलोचना करने वाले एक TV विज्ञापन की वजह से कनाडा पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया था. इस प्रस्ताव को रोकने के लिए 4 Republican सीनेटरों- सुसान कॉलिन्स(मेन), मिच मैककोनल(केंटकी), लिसा मुर्कोव्स्की(अलास्का)और रैंड पॉल(केंटकी)ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया.

पहले भी पारित हुआ था प्रस्ताव
सीनेट ने 2 अप्रैल को भी यही प्रस्ताव पारित किया था लेकिन रिपब्लिकन-नियंत्रित हाउस ने इस पर विचार करने से मना कर दिया था जिससे यह रुक गया था. इस प्रस्ताव को पेश करने वाले सीनेटर टिम केन ने इसे फिर से पेश किया. उनका तर्क था कि, कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम(International Emergenc Economic Powers Act)के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता. 

यह भी पढें: Video: 6 साल बाद मिले तो मुस्कराकर हाथ मिलाया, पीठ ठोकी, बोलते रहे...टैरिफ जंग के बीच ट्रंप ने शी जिनपिंग से की मुलाकात

Add Zee News as a Preferred Source

सीनेटरों की आपत्ति
सीनेटर केन के बहस के दौरान कहा, 'मैं कनाडा टैरिफ का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है जिसकी वजह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए'. उन्होंने आगे कहा कि, मैं कनाडा के साथ इस लंबे और मजबूत रिश्ते का टूटने मेरे विरोध के कई कारणों में से एक है. 

सीनेटर ने दे दी चेतावनी
सीनेटर सिसान कॉलिन्स ने चेतावनी दी की Tariff से उनके राज्य मेन की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा क्योंकि मेन कनाडा के साथ सीमा को साझा करता है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद, कागज मिल, वन उद्योग और मछली पकड़ने के व्यापार पर लगाए गए टैरिफ से मेन के कई परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, वेतन को तरसे 13 लाख सैनिक, सरकारी कर्मचारियों का निकला रोना

क्या था पूरा विवाद?
कनाडा के साथ Trump का विवाद तब बढ़ा जब ओंटारियो में वर्ल्ड सीरीज के दौरान एक टीवी विज्ञापन दिखाया गया. इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण का इस्तेमाल किया गया. भाषण में उन्होंने टैरिफ की निंदा की थी. ट्रंप ने इस विज्ञापन तो तथ्यों की गंभीर गल बयानी और एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कनाडाई आयात पर 10 प्रतिशत के एडिशनल टैरिफ की घोषणा कर दी. यह सीनेट वोट बुधवार को तब आया जब एक दिन पहले ही 5 रिपब्लिकन सीनेटरों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ब्राजील पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की आपातकालीन शक्ति को समाप्त करने के लिए भी एक ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

donald trump tariffTrump Canada trade talks

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा