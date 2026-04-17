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Hindi Newsदुनियाजंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?

जंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?

Lieutenant governor of Delhi: वैश्विक तनाव और जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप  ने भारत के एक वरिष्ठ नेता को बधाई देकर ध्यान आकर्षित किया है. जानकारी के मुताबिक, ट्रंप ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल  को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं. ट्रंप ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल को कुशल और अनुभवी राजनयिक बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:17 AM IST
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Donald Trump
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Donald Trump: वैश्विक तनाव और जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत के एक वरिष्ठ नेता को बधाई देकर सबका ध्यान खींच लिया है. जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि संधू एक कुशल और अनुभवी राजनयिक हैं, जिन्होंने अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि संधू अपने नए पद पर दिल्ली की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे.

ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों पर दिया खास जोर

ट्रंप के संदेश में सबसे ज्यादा जोर भारत-अमेरिका संबंधों पर देखने को मिला. उन्होंने कहा कि संधू ने अमेरिका में भारत के राजदूत रहते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर तनाव और भू-राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं. ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को बेहद अहम माना जा रहा है.

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‘फ्रीडम 250’ कार्यक्रम में दिखी कूटनीतिक सक्रियता

इस बीच, उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली में आयोजित ‘फ्रीडम 250’ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जो अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में भारत-अमेरिका सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. संधू ने कहा कि यह साझेदारी निवेश और तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रही है. उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिल्ली में निवेश बढ़ाने और टेक्नोलॉजी सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा की.

राजनयिक से प्रशासक तक का सफर

तरनजीत सिंह संधू का करियर लंबे समय तक कूटनीति से जुड़ा रहा है. वह अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं और भारत-अमेरिका संबंधों के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं. 11 मार्च को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में उपराज्यपाल पद की शपथ ली. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. संधू की नियुक्ति देशभर में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है. उन्होंने वी के सक्सेना की जगह ली है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है. यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार प्रशासनिक स्तर पर नए संतुलन और दक्षता लाने की कोशिश कर रही है.

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क्यों खास है ट्रंप का ये संदेश?

ट्रंप का ये संदेश सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत-अमेरिका रिश्तों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है. वैश्विक तनाव के बीच इस तरह का समर्थन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत देता है. कुल मिलाकर, संधू की नियुक्ति और ट्रंप की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि भारत-अमेरिका संबंध आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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