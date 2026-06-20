Drone Attacks: मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने और अमेरिकी खुफिया तंत्र को चकमा देने के लिए ईरान ने एक बेहद खतरनाक और गुप्त रणनीति अपनाई है. एक रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने इराक के भीतर चुपचाप एक बेहद सीक्रेट ड्रोन सेल नेटवर्क तैयार किया है. इस नेटवर्क का मुख्य मकसद उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना है जहां अमेरिकी सेना और उनके मिलिट्री बेस मौजूद हैं.
जांच के मुताबिक, इन सीक्रेट यूनिट्स ने हाल ही में दक्षिणी इराकी शहरों बसरा और समावा के बेहद दूर-दराज और सुनसान रेगिस्तानी इलाकों का इस्तेमाल एक 'लॉन्च पैड' के रूप में किया. यहां से सऊदी अरब, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की रणनीतिक लोकेशनों पर कम से कम सात आत्मघाती ड्रोन हमले किए गए. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इन हमलों की भनक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अत्याधुनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी नहीं लग सकी.
रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इराक के पारंपरिक और बड़े मिलिशिया संगठनों से अलग हटकर यह नया जाल बुना है. IRGC ने करीब तीन से चार अलग-अलग सीक्रेट सेल बनाए हैं. हर एक सेल में सिर्फ 10 बेहद ट्रेंड और कट्टर इराकी शिया लड़ाकों को शामिल किया गया है. ये ग्रुप इराक के किसी लोकल मिलिट्री कमांडर या संगठन को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि इनकी सीधे हॉटलाइन तेहरान में बैठे ईरानी कमांडरों से जुड़ी है.
इस व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह की सूचना लीक होने या जासूसी के खतरे को शून्य किया जा सके. रिटायर्ड इराकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये ग्रुप आकार में छोटे, वैचारिक रूप से अधिक आक्रामक हैं और तेहरान के सीधे नियंत्रण में हैं. इसके जरिए ईरान अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बीच भी कम संसाधनों में सीधे टकराव से बचते हुए मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब हो रहा है.
ईरान का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब इराक के कुछ बड़े ईरान-समर्थित ग्रुप्स (जैसे असैब अहल अल-हक) ने वाशिंगटन के दबाव के बाद इराकी सरकार के सामने हथियार सरेंडर करने की इच्छा जताई थी. ऐसे में अपने बड़े संगठनों को अमेरिकी जवाबी कार्रवाई से बचाने और अपनी आक्रामक नीति को जारी रखने के लिए ईरान ने इन सीक्रेट सेल्स का इस्तेमाल शुरू किया. इससे ईरान को हमलों से साफ मुकर जाने की सहूलियत भी मिल जाती है. ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए एक नाजुक अंतरिम समझौते पर बातचीत चल रही है. हालांकि, ईरान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चाहे जो भी हो, लेकिन क्षेत्र में उसके एक्टिव रेजिस्टेंस ग्रुप्स को तेहरान का समर्थन जारी रहेगा.