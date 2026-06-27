ईरान ला रहा है कोई 'सीक्रेट वेपन'? अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद भड़के सुप्रीम लीडर के सलाहकार, बोले- जंग हुई तो भुगतना होगा भयानक अंजाम

Iran-US War Restart: अमेरिका और ईरान के बीच जिस युद्ध को हाल ही में हुए युद्धविराम (Ceasefire) के बाद पूरी तरह से खत्म माना जा रहा था, वह एक बार फिर से भड़क उठा है. शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए. इस अचानक हुए हमले से पूरा इलाका दहल उठा.
जिसके बाद, मिडिल ईस्ट में तनाव एक ऐसे आत्मघाती मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है. ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी और वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में बेहद खौफनाक अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है. रेजाई ने साफ कर दिया है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध दोबारा शुरू हुआ, तो इस बार बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी.
यह बेहद तल्ख और आक्रामक बयान शुक्रवार को हुए ताजा हमलों के तुरंत बाद आया है. ईरान इस वक्त सीधे तौर पर वॉशिंगटन को यह कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वे पानी को और अधिक न उबालें, यानी तनाव को आगे न बढ़ाएं. रेजाई ने अमेरिकी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि हम जंग के मैदान में इस बार ऐसी नई काबिलियत लेकर आएंगे, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इस बार उन्हें ऐसा भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा जिसे अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा.
ईरान के सैन्य कमांडर ने अपने बयान में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में अगर अमेरिका या उसके करीबियों ने कोई भी हिमाकत की, तो उसका अंजाम पहले के सभी युद्धों से बिल्कुल अलग होगा. उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने कोई भी छोटी या बड़ी गलती की, तो अगला युद्ध पिछले वाले जैसा कतई नहीं होगा. यह दूसरा राउंड होगा, और इस बार अमेरिकियों की जानें उस बड़े पैमाने पर जाएंगी, जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.
अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का यह बयान शुक्रवार के हवाई हमलों के जवाब में अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. ईरान यह जताना चाहता है कि वह सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी ठिकानों और नागरिकों पर सीधे बड़े और आत्मघाती हमले करने की क्षमता रखता है.
इस पूरी धमकी में जिस बात ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, वह है मोहसेन रेजाई द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द 'नई काबिलियत'. ईरान ने जानबूझकर यह साफ नहीं किया है कि उसकी इस नई ताकत या हथियार का मतलब क्या है. कूटनीति और युद्ध के मनोविज्ञान में अक्सर किसी बात को साफ न रखना ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और ईरान ने ठीक यही किया है.
विशेषज्ञों का अंदाजा है कि इस 'नई काबिलियत' के पीछे ईरान के घातक हाइपरसोनिक मिसाइल, खतरनाक सुसाइड ड्रोन का नया अपग्रेड, या फिर उसके गुप्त रूप से विकसित किए जा रहे परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई बड़ी सैन्य तकनीक हो सकती है. रहस्य का यह पर्दा जानबूझकर इसलिए नहीं हटाया गया है ताकि व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना के मन में एक गहरा खौफ पैदा किया जा सके और वे ईरान पर किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से पहले सौ बार सोचने पर मजबूर हो जाएं.