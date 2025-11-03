ऑनलाइन ऑर्डर में निकला इंसानी हाथ और चार अंगुलियां, बॉक्स खोलते ही उड़े महिला के होश

Human Body Parts in Medicines Box: अमेरिका में एक महिला की उस वक्त चीख निकल गई जब उसने ऑनलाइन मंगवाई गई दवाइयों के डिब्बा को खोला. महिला के लिए ये ऑनलाइन ऑर्डर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया. दरअसल, महिला ने एक मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन दवाइयां मंगवाई थी लेकिन जब ऑर्डर उसके पास पहुंचा तो उसके अंदर मिले इंसानी अंगों को देखकर वो डर के मारे कांपने लगी. इसके बाद उसने होश संभालते हुए पुलिस को कॉल कर पूरे मामले की जानकारी दी.

अमेरिका की घटना

ये पूरा खौफनाक मामला अमेरिका के केंटकी का बताया जा रहा है. जहां, हॉपकिंसविले में रहने वाली महिला ने दवाइंया ऑर्डर की थी. हालांकि, पुलिस की तरफ से महिला की पहचान को सुरक्षा के चलते सार्वजनिक नहीं किया है. पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो वो तुरंत घटनाास्थल पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस के सामने महिला ने बॉक्स खोला तो उसमें इंसान के हाथ और उंगलियां मिली, जिसको देखकर एक बार तो पुलिस भी चौंक गई. हालांकि, इंसानी हाथ और अंगुलियों को बर्फ में पैक कर रखा गया था.

गलती से डिलीवर हुआ बॉक्स

महिला ने बताया कि उसको दवाइयों की सख्त जरूरत थी जिसके चलते उसने दो बॉक्स आर्डर किए थे लेकिन जब इनमें से एक को मैंने खोला तो उसमे इंसानी शरीर के अंग मिले जो काफी डरावना लगा. हालांकि, महिला ने फिर इन अंगों के ट्रांसप्लांट होने की आंशका जताते हुए इसके बारे में जानने की कोशिश की और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉक्स को अपने कब्जे में लिया था. पुसिल ने बॉक्स को लेकर छानबीन शुरु की तो इसके नैशविल मेडिकल ट्रेनिंग फैसलिटी को डिलीवर करने की बात सामने आई जो गलती से महिला के पास पहुंच गया था.

महिला की तारीफ

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मानव अंगों क को सुरक्षित नैशविल पहुंचा दिया. इसमें एक इंसानी हाथ के अलावा चार अंगुलियां अलग-अलग डोनर्स की थी, जिनको सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. महिला की ईमानदारी के लिए पुलिस ने तारीफ भी की है.