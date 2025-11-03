Advertisement
trendingNow12986720
Hindi Newsदुनिया

ऑनलाइन ऑर्डर में निकला इंसानी हाथ और चार अंगुलियां, बॉक्स खोलते ही उड़े महिला के होश

Online Medicines Ordered Box: पुलिस के सामने महिला ने बॉक्स खोला तो उसमें इंसान के हाथ और उंगलियां मिली, जिसको देखकर एक बार तो पुलिस भी चौंक गई. हालांकि, इंसानी हाथ और अंगुलियों को बर्फ में पैक कर रखा गया था.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन ऑर्डर में निकला इंसानी हाथ और चार अंगुलियां, बॉक्स खोलते ही उड़े महिला के होश

Human Body Parts in Medicines Box: अमेरिका में एक महिला की उस वक्त चीख निकल गई जब उसने ऑनलाइन मंगवाई गई दवाइयों के डिब्बा को खोला. महिला के लिए ये ऑनलाइन ऑर्डर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया. दरअसल, महिला ने एक मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन दवाइयां मंगवाई थी लेकिन जब ऑर्डर उसके पास पहुंचा तो उसके अंदर मिले इंसानी अंगों को देखकर वो डर के मारे कांपने लगी. इसके बाद उसने होश संभालते हुए पुलिस को कॉल कर पूरे मामले की जानकारी दी.

अमेरिका की घटना 
ये पूरा खौफनाक मामला अमेरिका के केंटकी का बताया जा रहा है. जहां, हॉपकिंसविले में रहने वाली महिला ने दवाइंया ऑर्डर की थी. हालांकि, पुलिस की तरफ से महिला की पहचान को सुरक्षा के चलते सार्वजनिक नहीं किया है. पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो वो तुरंत घटनाास्थल पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस के सामने महिला ने बॉक्स खोला तो उसमें इंसान के हाथ और उंगलियां मिली, जिसको देखकर एक बार तो पुलिस भी चौंक गई. हालांकि, इंसानी हाथ और अंगुलियों को बर्फ में पैक कर रखा गया था.

गलती से डिलीवर हुआ बॉक्स 
महिला ने बताया कि उसको दवाइयों की सख्त जरूरत थी जिसके चलते उसने दो बॉक्स आर्डर किए थे लेकिन जब इनमें से एक को मैंने खोला तो उसमे इंसानी शरीर के अंग मिले जो काफी डरावना लगा. हालांकि, महिला ने फिर इन अंगों के ट्रांसप्लांट होने की आंशका जताते हुए इसके बारे में जानने की कोशिश की और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉक्स को अपने कब्जे में लिया था. पुसिल ने बॉक्स को लेकर छानबीन शुरु की तो इसके नैशविल मेडिकल ट्रेनिंग फैसलिटी को डिलीवर करने की बात सामने आई जो गलती से महिला के पास पहुंच गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: City Of Vegetarians: दुनिया का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है नॉनवेज फूड्स, खाया तो हो जाएगी जेल

महिला की तारीफ

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मानव अंगों क को सुरक्षित नैशविल पहुंचा दिया. इसमें एक इंसानी हाथ के अलावा चार अंगुलियां अलग-अलग डोनर्स की थी, जिनको सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. महिला की ईमानदारी के लिए पुलिस ने तारीफ भी की है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

USAOnline Medicines OrderToday Latest Hindi News

Trending news

'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस