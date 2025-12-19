"वेनेजुएला पर हमला करने के लिए संसद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं समझते"- डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Trump Venezuela military action: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वे वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने गुरुवार 18 दिसंबर को व्हाइट हाउस में कहा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो उन्हें कांग्रेस को सूचित करना इतना भी जरूरी नहीं है.

सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "मैं उन्हें बता सकता हूं, लेकिन यह बड़ी बात नहीं है. मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को पहले से जानकारी दी जाए तो यह ऑपरेशन पर दबाव डाला जा सकता है. क्योंकि राजनेता तेजी से जानकारी लीक कर देते हैं.

99 लोगों की मौत

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है. सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में कथित ड्रग तस्करी से जुड़े नौका और हवाई हमलों की कार्रवाई की है. इन हमलों में कम से कम 99 लोगों की मौत हुई है. इन ऑपरेशनों ने अमेरिका में और विदेश में कानूनी और राजनीतिक बहस को

पैदा करने का काम किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर उनका सरकार को अस्थिर करने या बदलने का प्रयास कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले केवल अमेरिका में ड्रग प्रवाह को रोकने के लिए की जा रही हैं.

संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति अमेरिका की सेना के कमांडर-इन-चीफ होते हैं. इसका मतलब यह है कि वे सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं. लेकिन युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति कुछ सीमित सैन्य हमलों को बिना कांग्रेस की मंजूरी के आदेश दे सकते हैं.

उठ रहे हैं राजनीतिक और कानूनी सवाल

विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप के इस दावे से राजनीतिक और कानूनी सवाल उठ रहे हैं. अमेरिका में यह बहस चल रही है कि क्या राष्ट्रपति की यह शक्ति बहुत व्यापक है और क्या इसे लोकतांत्रिक तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए. वहीं जनता और राजनीतिक पार्टियों के बीच भी यह चर्चा चल रही है कि विदेशी कार्रवाई में कांग्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए.

कुल मिलाकर, ट्रंप का बयान अमेरिका के विदेश नीति और सैन्य संचालन पर गंभीर बहस को जन्म देने का काम कर रहा है. इस कदम का असर न केवल अमेरिका में राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा, बल्कि वेनेजुएला और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...