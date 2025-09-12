अब खुलेंगे राज, चार्ली किर्क का हत्यारा गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप बोले- उनके किसी करीबी ने ही...

Charlie Kirk Murder Case Updates: जाने-माने रूढ़िवादी टिप्पणीकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी चार्ली किर्क के कथित हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह हिरासत में है. इसकी पुष्टि खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है.

प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 'उसे पकड़वाने वाला उसका कोई बहुत करीबी था. वह व्यक्ति कानून से जुड़ा था, लेकिन एक आस्तिक और मंत्री जैसा था. उसने उसे एक अच्छे अमेरिकी मार्शल के पास पहुंचाया.' ट्रंप ने आगे कहा कि, 'वे पुलिस मुख्यालय में घुस गए और अब वह वहां है.' वहीं, एफबीआई और राज्य के अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटना शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले वहां पहुंचा था. इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने किर्क को गोली मारे जाने का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वे चार्ली को उस हालत में याद नहीं करना चाहता था.

चार्ली की कैसे हुई थी हत्या?

31 साल के किर्क को बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में छात्रों और समर्थकों को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिन के उजाले में की गई इस हत्या के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल है. चार्ली की हत्या उस वक्त की गई जब वे अपने खास नारे 'मुझे गलत साबित करो' से सजी एक छतरी के नीचे बड़ी भीड़ ks बीच में खड़े थे.

माउजर 30-06 बोल्ट-एक्शन राइफल से चार्ली की हत्या!

गोली लगने के बाद वायरल वीडियो चार्ली अपनी गर्दन पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके गले खून बह रहा है और फिर घबराए हुए दर्शकों के भागते ही वहीं गिर पड़े. जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर ने पास की एक इमारत की छत से एक गोली चलाई. जिस हथियार से गोली चली थी उसकी पहचान बाद में अफसरों ने माउजर 30-06 बोल्ट-एक्शन राइफल के रूप में की. हथियार कैंपस कार पार्क से सटे एक जंगली इलाके में बरामद किया गया, जहां जांचकर्ताओं को संदिग्ध के हाथ के निशान भी मिले.

एफबीआई संदिग्ध का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कथित हमलावर ने कॉनवर्स जूते, काली बेसबॉल टोपी, गहरे धूप के चश्मे और अमेरिकी झंडे वाली लंबी बाजू की शर्ट पहन रखी है. इसके बाद वीडियो में संदिग्ध व्यक्ति को एक छत पर तेजी से चलते हुए और फिर एक रिहायशी इलाके में गायब होते हुए दिखाया गया है