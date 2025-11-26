रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच 'ड्रोन मैन' के नाम से फेमस था ये शख्स, अब Trump ने सौंपी ये नई जिम्मेदारी

Russia Ukraine Peace Talks: अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल इस महीने की शुरुआत में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात करने के लिए कीव(यूक्रेन)जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी अचानक उन्हें Donald Trump से अचानक नया काम मिला गया है. अब ड्रिस्कॉल को यूक्रेन पर दबाव डालना है कि वह रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करे और वह भी जल्दी करे. 38 साल के ड्रिस्कॉल पहले सेना में थे और वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बहुत करीबी दोस्त है और उनके पास पहले कोई राजनयिक अनुभव नहीं था. बातचीत से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि सेना से सेना वाली बातचीत अच्छी लग रही थी.

ड्रिस्कॉल कैसे बने ड्रोन मैन?

Trump भी ड्रिस्कॉल को काफी पसंद करते हैं और उन्हें ड्रोन मैन कहकर बुलाते हैं. यह नाम ड्रिस्कॉल के सेना के लिए नई ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के बड़े काम की वजह से पड़ा. उनसे जुड़े लोगों ने बताया कि जह ट्रंप व्हाइट हाउस में होते हैं तो वह ड्रिस्कॉल से यूक्रेन के बारे में क्या करना चाहिए, इस पर राय लेते हैं. ड्रिस्कॉल इस काम को करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे. यूक्रेन ने उस शांति समझौते की मुख्य शर्तों पर सहमति दे दी है जिस पर ड्रिस्कॉल और विदेश मंत्री ने जिनेवा में यूक्रेनी अधिकारियों से बात की थी.

ट्रंप का काम करने का अलग तरीका

ड्रिस्कॉल का इसमें शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय संकटों को संभालने के Trump के अलग तरीके को दिखाता है. ट्रंप पेशेवर राजनयिकों(Diplomats)की जगह उन लोगों को बातचीत का जिम्मा देते हैं जिनसे उनके व्यावसायिक या निजी संबंध हैं. जैसे- ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर लंबे समय से मध्य पूर्व में उनके काम में जरूरी भूमिका निभाते रहे हैं. उन्होंने अपने पुराने व्यावसायिक सहयोगी स्टीव विटकॉफ को यूक्रेन और गाजा के झगड़ों के लिए खास दूत बनाया है.

काम की तेजी और भरोसा

इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि ड्रिस्कॉल, वेंस और विटकॉफ के बीच इतना ज्यादा भरोसा है कि यह सारा काम बहुत तेजी से हो पाया. रूसियों ने, जिनसे ड्रिस्कॉल सोमवार और मंगलवार को अबू धाबी में मिले अभी तक इस शांति योजना पर अपनी सहमति नहीं दी है. यह योजना अमेरिका के पुराने 28-सूत्रीय प्रस्ताव से काफी बदल दी गई है क्योंकि वह पुराना प्रस्ताव रूस के फायदे पर ज्यादा केंद्रित था.

ड्रिस्कॉल बने उभरते सितारे

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के पूर्व सलाहकार लेस्ली शेड ने कहा कि, ड्रिस्कॉल वास्तव में प्रशासन में एक उभरते हुए सितारे बन गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि बातचीत में बहुत समय लग गया है तो आप उन्हीं लोगों को बार-बार वापस नहीं भेजना चाहेंगे. शेड ने कहा, ट्रंप अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को मैदान में उतार रहे हैं यह देखने के लिए कि सबसे अच्छा सौदा कौन कर सकता है.

रक्षा सचिव की कुर्सी पर अटकलें

गौर करने वाली बात है कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ उन बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल नहीं हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है. ड्रिस्कॉल को जो यह खास जिम्मेदारी दी गई है उससे यह अटलकें लग रही हैं कि वह रक्षा सचिव के रूप में हेगसेथ की जगह ले सकते हैं. इस बात पर प्रशासनिक अधिकारी महीनों से चुपचाप चर्चा कर रहे हैं.