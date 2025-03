कैसे हुई थी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या? 60 साल बाद होगा पर्दाफाश! रिलीज हुई हत्याकांड की फाइलें

John F Kennedy Assassination Files: अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने साल 1961- 1963 तक सत्ता संभाली थी. वह इस पद के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा शख्स थे. 22 नवंबर साल 1963 को कैनेडी की टेक्सास के डलास शहर में हत्या कर दी गई थी. इस दौरान उन्हें सत्ता संभाले कुल 3 साल भी नहीं हुए थे. वहीं अब सालों बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उनकी हत्या से जुड़ी फाइलें और दस्तावेजों को जारी कर दिया है.

हत्या से जुड़ी फाइलें रिलीज

जॉन कैनेडी की हत्या अमेरिकी इतिहास की एक ऐसी हत्या थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. जारी किए गए फाइल और दस्तावेज 60 साल से भी अधिक समय से कैनेडी की मौत के बाद अभी भी साजिश की थ्योरी को बढ़ावा देते हैं. यह कदम जनवरी 2025 में ट्रंप की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है, जिसमें कैनेडी, उनके भाई, पूर्व अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी, और नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं से जुड़ी बची फाइलों को बिना किसी संपादन के जारी करने का निर्देश दिया गया है.

अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गब्बार्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इसकी जानकारी शेयर की है.

President Trump is ushering in a new era of maximum transparency. Today, per his direction, previously redacted JFK Assassination Files are being released to the public with no redactions. Promises made, promises kept. https://t.co/UnG1vkgxjX pic.twitter.com/XBbkQfz4Bx

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 18, 2025