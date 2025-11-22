Advertisement
trendingNow13014216
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप से पंगा लेना पड़ा भारी? H-1B वीजा खत्म करने की मांग करने वाली सांसद का इस्तीफा, टेक इंडस्ट्री में हलचल!

H-1B Controversy: अमेरिका के H-1B वीजा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब ट्रंप के इस फैसले को लेकर रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, जिन्होंने हाल ही में H-1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने जनवरी में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री में H-1B वीजा पर निर्भर लाखों प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए यह खबर अचानक हलचल पैदा कर गई है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप से पंगा लेना पड़ा भारी? H-1B वीजा खत्म करने की मांग करने वाली सांसद का इस्तीफा, टेक इंडस्ट्री में हलचल!

H-1B Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले H-1B वीजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है.  H-1B वीजा को खत्म करने की मांग करने वाली अमेरिकी कांग्रेस वुमन और रिपब्लिकन नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन ने बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वह जनवरी में अपने पद से इस्फाफा देंगी. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनका डोनाल्ड ट्रम्प के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. कभी डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक रहीं ग्रीन का यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनके सार्वजनिक विवाद के बीच आया है. यह तकरार तब और बढ़ गया जब दोनों ने H-1B कार्यक्रम पर अलग-अलग राय रखी.  

ये है तकरार की बड़ी वजह
ग्रीन ने इस्तीफे का ऐलान ऐसे समय में किया जब ट्रंप ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और उन्हें सनकी तक कह दिया. यह मामला ग्रीन के H-1B वीजा को रद्द करने के बिल पेश करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है. टेलर ने कहा था कि वो अमेरिका में प्रोफेशनल्स का हित देखते हुए H 1 बी वीजा का स्टेप वाइज समाप्त करने के लिए विधेयक पेश कर रही है. टेलर के इस बयान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज हो गए और मार्जोरी टेलर ग्रीन के प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया है. 

टेक प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा नुकसान!

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीन ने इस बिल को दो दिन बाद ही पेश किया जब ट्रंप ने H-1B वीजा का बचाव किया था. ग्रीन ने कहा था कि अमेरिका को मौजूद नौकरियों के लिए घरेलू काम करने वाले लोगों की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से प्रतिभाओं को लाने की आवश्यकता है. कई राजनीतिक जानकारों का सुझाव है कि इस विधेयक को पेश करके उन्होंने ट्रम्प के बिना अमेरिका फर्स्ट को परिभाषित करने का प्रयास किया. ग्रीन का मानना है कि इस वीजा से सबसे ज्यादा दुनियाभर के टेक प्रोफेशनल्स को नुकसान हो रहा है.

ये भी पढे़ंः 'चुप रहो, पिगी', ट्रंप पर जिमी किमेल का पलटवार, नौकरी से हटाने वाली धमकी पर 'बवाल'

Trump ने हाल ही में H-1B वीजा प्रोग्राम का समर्थन किया क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत है. इस बहस के बीच ग्रीन ने Epstein फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग जारी रखी है जिससे ट्रम्प और उनके बीच विवाद और बढ़ गया.

ट्रंप ने कही थी ये बात
बिल के बाद ट्रंप ने मार्जोरी को लेकर कहा था मार्जोरी को बस शिकायत, शिकायत करते हुए देखता हूं. उन्होंने कहा कि कुछ रूढ़िवादी लोग मार्जोरी को जॉर्जिया जिले में प्राथमिक चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं और अगर कोई सही व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो वो उसे अपना समर्थन देंगे. मार्जोरी टेलर बहुत ज्यादा वामपंथी हो गई है.

ये भी पढे़ंः ‘शांति या हार?’ ट्रंप प्रपोजल में यूक्रेन के लिए 'नुकसान', मिला सिर्फ एक हफ्ते वक्त

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

H-1B ControversyDonald TrumpTaylor Greene Resignation

Trending news

पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल