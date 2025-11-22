ट्रंप से पंगा लेना पड़ा भारी? H-1B वीजा खत्म करने की मांग करने वाली सांसद का इस्तीफा, टेक इंडस्ट्री में हलचल!

H-1B Controversy: अमेरिका के H-1B वीजा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब ट्रंप के इस फैसले को लेकर रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, जिन्होंने हाल ही में H-1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने जनवरी में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री में H-1B वीजा पर निर्भर लाखों प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए यह खबर अचानक हलचल पैदा कर गई है.
H-1B Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले H-1B वीजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. H-1B वीजा को खत्म करने की मांग करने वाली अमेरिकी कांग्रेस वुमन और रिपब्लिकन नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन ने बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वह जनवरी में अपने पद से इस्फाफा देंगी. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनका डोनाल्ड ट्रम्प के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. कभी डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक रहीं ग्रीन का यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनके सार्वजनिक विवाद के बीच आया है. यह तकरार तब और बढ़ गया जब दोनों ने H-1B कार्यक्रम पर अलग-अलग राय रखी.
ये है तकरार की बड़ी वजह
ग्रीन ने इस्तीफे का ऐलान ऐसे समय में किया जब ट्रंप ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और उन्हें सनकी तक कह दिया. यह मामला ग्रीन के H-1B वीजा को रद्द करने के बिल पेश करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है. टेलर ने कहा था कि वो अमेरिका में प्रोफेशनल्स का हित देखते हुए H 1 बी वीजा का स्टेप वाइज समाप्त करने के लिए विधेयक पेश कर रही है. टेलर के इस बयान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज हो गए और मार्जोरी टेलर ग्रीन के प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया है.
टेक प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा नुकसान!
ग्रीन ने इस बिल को दो दिन बाद ही पेश किया जब ट्रंप ने H-1B वीजा का बचाव किया था. ग्रीन ने कहा था कि अमेरिका को मौजूद नौकरियों के लिए घरेलू काम करने वाले लोगों की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से प्रतिभाओं को लाने की आवश्यकता है. कई राजनीतिक जानकारों का सुझाव है कि इस विधेयक को पेश करके उन्होंने ट्रम्प के बिना अमेरिका फर्स्ट को परिभाषित करने का प्रयास किया. ग्रीन का मानना है कि इस वीजा से सबसे ज्यादा दुनियाभर के टेक प्रोफेशनल्स को नुकसान हो रहा है.
Trump ने हाल ही में H-1B वीजा प्रोग्राम का समर्थन किया क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत है. इस बहस के बीच ग्रीन ने Epstein फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग जारी रखी है जिससे ट्रम्प और उनके बीच विवाद और बढ़ गया.
ट्रंप ने कही थी ये बात
बिल के बाद ट्रंप ने मार्जोरी को लेकर कहा था मार्जोरी को बस शिकायत, शिकायत करते हुए देखता हूं. उन्होंने कहा कि कुछ रूढ़िवादी लोग मार्जोरी को जॉर्जिया जिले में प्राथमिक चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं और अगर कोई सही व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो वो उसे अपना समर्थन देंगे. मार्जोरी टेलर बहुत ज्यादा वामपंथी हो गई है.
