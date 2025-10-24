USA: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास गोलीबारी, साइकिल सवार ने की फायरिंग; संदिग्ध की तलाश जारी

Harvard University Shooting: हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रैडक्लिफ क्वाड के निकट शेरमैन स्ट्रीट के पास गोलीबारी की खबरआई. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की.
Harvard University: हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रैडक्लिफ क्वाड के निकट शेरमैन स्ट्रीट के पास गोलीबारी की खबरआई. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की. पुलिस विभाग ने सुबह 11 बजे के तुरंत बाद अलर्ट जारी किया तथा सभी को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी. पुलिस द्वारा गोलीबारी करने की तलाश की जा रही है. गोलीबारी की घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया है. यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर लिखा कि कैम्ब्रिज पुलिस रिपोर्ट कर रही है कि साइकिल पर सवार एक अनजान आदमी ने अभी-अभी शर्मन स्ट्रीट पर एक दूसरे आदमी को गोली मारी है. संदिग्ध साइकिल पर गार्डन स्ट्रीट की तरफ जा रहा है. कृपया उस इलाके से बचें और सुरक्षित जगह पर रहें. यूनिवर्सिटी ने कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहने का ऑर्डर जारी किया था जिसे बाद में हटा लिया गया.
किसी के हताहत होने की खबर नहीं
पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है और लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. एक आधिकारिक बयान में कैम्ब्रिज पुलिस ने कहा कि अधिकारी वर्तमान में डैनही पार्क के निकट शेरमैन स्ट्रीट पर हुई गोलीबारी की घटना के स्थल पर मौजूद हैं. बैलिस्टिक साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं. इस समय किसी के हताहत होने या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा होने की कोई सूचना नहीं है.