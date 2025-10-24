Advertisement
trendingNow12974255
Hindi Newsदुनिया

USA: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास गोलीबारी, साइकिल सवार ने की फायरिंग; संदिग्ध की तलाश जारी

Harvard University Shooting: हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रैडक्लिफ क्वाड के निकट शेरमैन स्ट्रीट के पास गोलीबारी की खबरआई. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Harvard University: हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रैडक्लिफ क्वाड के निकट शेरमैन स्ट्रीट के पास गोलीबारी की खबरआई. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की. पुलिस विभाग ने सुबह 11 बजे के तुरंत बाद अलर्ट जारी किया तथा सभी को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी. पुलिस द्वारा गोलीबारी करने की तलाश की जा रही है. गोलीबारी की घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया है. यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर लिखा कि कैम्ब्रिज पुलिस रिपोर्ट कर रही है कि साइकिल पर सवार एक अनजान आदमी ने अभी-अभी शर्मन स्ट्रीट पर एक दूसरे आदमी को गोली मारी है. संदिग्ध साइकिल पर गार्डन स्ट्रीट की तरफ जा रहा है. कृपया उस इलाके से बचें और सुरक्षित जगह पर रहें. यूनिवर्सिटी ने कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहने का ऑर्डर जारी किया था जिसे बाद में हटा लिया गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है और लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. एक आधिकारिक बयान में कैम्ब्रिज पुलिस ने कहा कि अधिकारी वर्तमान में डैनही पार्क के निकट शेरमैन स्ट्रीट पर हुई गोलीबारी की घटना के स्थल पर मौजूद हैं. बैलिस्टिक साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं. इस समय किसी के हताहत होने या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा होने की कोई सूचना नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

USA

Trending news

इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब