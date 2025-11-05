Advertisement
दुनिया

अमेरिका ने दिखाई ताकत, न्यूक्लियर मिसाइल 'Minuteman' टेस्ट कर रूस-चीन को दी वार्निंग!

US Missile Test News: दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर जंग की हवा महसूस कर रही है. रूस और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, अमेरिका ने मिनिटमैन-III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया है.

Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:51 PM IST
अमेरिका ने दिखाई ताकत, न्यूक्लियर मिसाइल 'Minuteman' टेस्ट कर रूस-चीन को दी वार्निंग!

US Nuclear Missile Test News: दुनिया की तीनों बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन, अब फिर से एक 'न्यूक्लियर पावर शोडाउन' की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही हैं. अमेरिका ने बुधवार को अपनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिनिटमैन-III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण किया, जिसने 4,200 मील की दूरी तय कर प्रशांत महासागर के क्वाजालीन एटोल पर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा.

कैलिफ़ोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से दागी गई इस मिसाइल में कोई वारहेड नहीं था, लेकिन यह परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है. अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक, यह परीक्षण 'GT 254'मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता, तत्परता और सटीकता की जांच के लिए किया गया.

रूस और चीन को रणनीतिक संदेश

हालांकि यह दावा किया गया कि यह परीक्षण किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह सीधे तौर पर रूस और चीन को रणनीतिक संदेश देने की कोशिश है. बता दें कि बीते कुछ महीनों में रूस और चीन दोनों ने अपनी मिसाइल क्षमताओं को जिस तेजी से बढ़ाया है, जिससे वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ गई हैं.

रूस ने हाल ही में अपनी परमाणु-सक्षम क्रूज़ मिसाइल 'बुरेवेस्टनिक' (9M730) का परीक्षण किया. यह एक परमाणु इंजन वाली मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है और पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच निकलने में सक्षम मानी जाती है. इसके साथ ही रूस ने हाइपरसोनिक 'ज़िरकॉन' मिसाइल का परीक्षण भी किया, जो मैक 9 की रफ्तार से उड़ान भर सकती है.

दुनिया में खूनी जंग की तैयारी तेज

इन परीक्षणों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में कहा था - 'रूस के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता.' उनका ये बयान और परीक्षण रूस की उस रणनीति को दर्शा रहे थे, जिसके जरिए वह नाटो और अमेरिका को यह जताना चाहता है कि वह किसी भी चुनौती का जवाब देने को तैयार है.

दूसरी ओर, चीन भी अब इस दौड़ में खुलकर उतर आया है. पिछले साल सितंबर में चीन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किया. यह चार दशकों में पहली बार था जब चीन ने अपने सीमित दायरे से बाहर मिसाइल परीक्षण किया.

'दुनिया को 150 बार कर सकते हैं नष्ट'

इसके अलावा, चीन ने हाल ही में 'Feitian-2' हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, जो मैक- 5 से अधिक गति से उड़ सकती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, बीजिंग का लक्ष्य अब न केवल अमेरिकी मिसाइल क्षमता की बराबरी करना है, बल्कि उससे आगे निकलना है.

इस बीच, अमेरिका का यह मिनिटमैन-III परीक्षण ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया था कि वॉशिंगटन अब फिर से परमाणु परीक्षणों की राह पर लौटेगा और अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वह दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकता है. इस बयान ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि रूस और चीन के बीच भी रणनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू कर दिया है. 

क्या नई परमाणु दौड़ की हो गई शुरुआत?

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का यह मिसाइल परीक्षण केवल तकनीकी भरोसे का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चेतावनी भी है. ऐसा करके यूएस यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद परमाणु शक्ति केंद्र है. लेकिन सवाल ये है कि यह परीक्षण स्थिरता की गारंटी है या एक नई परमाणु दौड़ की शुरुआत?

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

usa news in hindi

