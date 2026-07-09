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F-35 तुर्किये को मिलेगा, लेकिन लॉटरी लगेगी पाकिस्तान की! ट्रंप के फैसले में भारत के लिए क्या छिपा है?

US Lifting Ban From Turkiye: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्किये को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश कर सकते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने तुर्किये पर लगाया बैन भी हटाने का संकेत दिया है. इसका सीधा फायदा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को पहुंच सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 09, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:26 PM IST
F-35 तुर्किये को मिलेगा, लेकिन लॉटरी लगेगी पाकिस्तान की! ट्रंप के फैसले में भारत के लिए क्या छिपा है?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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