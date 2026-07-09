/F-35 तुर्किये को मिलेगा, लेकिन लॉटरी लगेगी पाकिस्तान की! ट्रंप के फैसले में भारत के लिए क्या छिपा है?

US-Turkiye Relation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन में तुर्किये पर प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया है. वह इस्तांबुल को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश कर सकते हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसपर आपत्ति जताई है. उन्होनें चेतावनी दी है कि इससे पश्चिम एशिया में काफी हद तक रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है.
ट्रंप की ओर से भले ही यह संकेत अमेरिका-तुर्किये के रिश्ते सुधारने या मजबूत करने का इशारा लगता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मकसद कुछ और ही है. इसका फायदा पाकिस्तान को भी मजबूती से पहुंच सकता है. आखिर इसकी वजह क्या है?
अमेरिका ने साल 2017 में CAATSA यानी काउंटरिंग 'अमेरिका एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट' नाम का एक कानून लागू किया था, जिसका मकसद रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ बड़े डिफेंस या स्ट्रैटजिक डील करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना है. वहीं तुर्किये ने साल 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था. इसके बाद अमेरिका ने तुर्किये को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया और साल 2020 में उसकी रक्षा खरीद एजेंसी पर CAATSA के तहत बैन लगा दिए. ट्रंप अब इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने की बात कर रहे हैं.
तुर्किये भी F-35 प्रोग्राम से बाहर होने के बाद अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट KAAN पर काम कर रहा है. उसका मकसद F-35 जैसे विदेशी विमानों पर से अपनी निर्भरता हटाना है. तुर्किये KAAN प्रोजेक्ट के जरिए अपनी स्टेल्थ क्षमता, एडवांस सेंसर, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिस्टम और स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार करना चाहता है. पाकिस्तान ने भी तुर्किये के इस प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट दिखाया है. भविष्य में वह इसमें सहयोग या इस विमान की खरीद पर भी चर्चा कर सकता है.
अब सवाल ये है कि अगर तुर्किये को F-35 मिलता है, तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? दरअसल, इससे तुर्किये-पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी अधिक मजबूत हो सकती है. वैसे ही दोनों इस सेक्टर में करीबी सहयोगी हैं. दोनों देश वॉरशिप प्रोजेक्ट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग समेत डिफेंस इंडस्ट्री में अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं. अमेरिका और तुर्किये के रिश्ते में सुधार भी पाकिस्तान के लिए बड़ा अवसर बन सकता है. अगर अमेरिका तुर्किये पर लगे बैन को हटा देता है, तो इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध फिर सामान्य हो सकते हैं. इस स्थिति में तुर्किये की डिफेंस कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिल सकता है और उसका डिफेंस सेक्टर अधिक मजबूत हो सकता है. इसका सीधा लाभ पाकिस्तान को भी मिल सकता है. यहां तकी KAAN प्रोजेक्ट को भी इससे नई रफ्तार मिल सकती है.
भले ही ऐसा लगता हो कि अमेरिका से F-35 मिलने से KAAN की जरूरत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक तरफ F-35 तुर्किये की तत्काल जरूरतें पूरी करेगा तो वहीं KAAN उसके लॉन्ग टर्म इंडीजीनस फाइटर जेट प्रोग्राम के रूप में चलता रहेगा. अगर तुर्किये की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होती है, तो इससे KAAN प्रोजेक्ट को भी तकनीकी और फाइनेंशियल मजबूती मिल सकती है. इस स्थिति में अगर पाकिस्तान भविष्य में इस प्रोग्राम से जुड़ता है, तो उसे भी काफी लाभ हो सकता है. हालांकी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे पाकिस्तान को F-35 की तकनीक मिल जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि F-35 दुनिया के सबसे संवेदनशील डिफेंस प्रोग्राम्स में से एक है. इसकी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और मिशन सिस्टम पर अमेरिका का सख्त कंट्रोस रहता है, इसलिए तुर्किये को F-35 मिलने का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को भी उसकी टेक्नोलॉजी मिल या पहुंच जाएगी.