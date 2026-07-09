/F-35 तुर्किये को मिलेगा, लेकिन लॉटरी लगेगी पाकिस्तान की! ट्रंप के फैसले में भारत के लिए क्या छिपा है?

भले ही ऐसा लगता हो कि अमेरिका से F-35 मिलने से KAAN की जरूरत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक तरफ F-35 तुर्किये की तत्काल जरूरतें पूरी करेगा तो वहीं KAAN उसके लॉन्ग टर्म इंडीजीनस फाइटर जेट प्रोग्राम के रूप में चलता रहेगा. अगर तुर्किये की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होती है, तो इससे KAAN प्रोजेक्ट को भी तकनीकी और फाइनेंशियल मजबूती मिल सकती है. इस स्थिति में अगर पाकिस्तान भविष्य में इस प्रोग्राम से जुड़ता है, तो उसे भी काफी लाभ हो सकता है. हालांकी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे पाकिस्तान को F-35 की तकनीक मिल जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि F-35 दुनिया के सबसे संवेदनशील डिफेंस प्रोग्राम्स में से एक है. इसकी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और मिशन सिस्टम पर अमेरिका का सख्त कंट्रोस रहता है, इसलिए तुर्किये को F-35 मिलने का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को भी उसकी टेक्नोलॉजी मिल या पहुंच जाएगी.