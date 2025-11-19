DNA: वाह रे अमेरिका! खुद के घर में मानवाधिकारों की उड़ रही धज्जियां और भारत पर लगा रहा फर्जी इल्जाम, समझें साजिश

India US News in Hindi: अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का अलंबरदार बताते हुए दूसरे मुल्कों पर उंगली उठाता है. अब उसने अपनी आदत के मुताबिक भारत पर फर्जी आरोप लगाते हुए उंगली उठाई है, जिसे आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं.
USCIRF report accuses India of minority oppression: खुद को भारत का मित्र बताने वाले अमेरिका ने एक बार फिर भारत विरोधी हरकत की है. उसने भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है. ये ये रिपोर्ट USCIRF यानी UNITED STATES COMMISION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ने तैयार की है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं. रिपोर्ट के एक हिस्से में लिखा गया है कि भारत में मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं. साथ ही देश के कुछ राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए कानून और प्रावधानों को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करार दिया गया है. इस पश्चिमी प्रोपेगेंडा में बेतुके आरोपों के जरिए भारत के वर्तमान हालात को चिंताजनक करार दिया गया है.
भारत के खिलाफ नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा?
ये पहली बार नहीं है जब इस अमेरिकी संस्था ने भारत के ऊपर आधारहीन आरोप लगाए हों. आखिर क्यों ये संस्था बार-बार भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रही है...इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे लेकिन उससे पहले आपको भारत के उन अल्पसंख्यकों की बातें सुननी चाहिए जिनका हवाला देकर ये कथित प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है. हमने मुस्लिम समाज के मार्गदर्शक यानी धर्मगुरुओं से सीधा सवाल पूछा. क्या भारत में वाकई मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं. क्या भारत में उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है.
मुस्लिम धर्मगुरु साफ-साफ कह रहे हैं कि इस किस्म की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को भड़काने या बरगलाने के लिए तैयार की जाती हैं. ऐसी रिपोर्ट्स या आकलनों का मकसद भारत की छवि को खराब करना है. मायने साफ हैं कि ये रिपोर्ट कोई अध्ययन नहीं बल्कि भारत के खिलाफ सेलेक्टिव नैरेटिव बनाने का एक हथियार है.
अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़े अत्याचार
इस रिपोर्ट को जिस अमेरिका में तैयार किया गया है. अब हम आपके सामने उसी अमेरिका की सच्चाई लेकर आ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि भारत को कथित ज्ञान देने वाले अमेरिका में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है. खुद को लिबरल और डेमोक्रेटिक करार देने वाले अमेरिका में अल्पसंख्यकों को किस हद तक हेट क्राइम का सामना करना पड़ता है.
अमेरिका में मजहब आधारित भेदभाव या नफरत के निशाने पर सबसे ज्यादा यहूदी समुदाय है. पिछले पांच सालों में यहूदियों के खिलाफ मजहबी नफरत के 10 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. बात मुसलमानों की करें तो अमेरिका में इस साल मुस्लिमों के खिलाफ 647 हेट क्राइम के मामले सामने आए हैं. ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 70 प्रतिशत बढ़ा है. पिछले एक साल में अमेरिका के अंदर हिंदू और बौद्ध मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने के मामले भी सामने आए हैं.
शे ग्वेरा ने बताई थी यूएस की असल सच्चाई
आंकड़ें साफ-साफ बताते हैं कि अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं. इसके बावजूद अगर अमेरिकी संस्थाएं भारत पर उंगली उठाती हैं तो उसकी सिर्फ एक वजह है...दुनिया में कोई भी उभरती शक्ति अमेरिका को कभी कबूल नहीं होती. यही नीति अब भारत के खिलाफ भी अपनाई जा रही है. अमेरिका की इन्हीं नीतियों को लेकर महान क्रांतिकारी शे ग्वेरा का एक कथन याद आ जाता है.
शे ग्वेरा कहते थे कि अमेरिका ऐसे किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करता जो उसके मन मुताबिक ना हो रहा हो. दुनिया में हो रहे ऐसे बदलावों को रोकने के लिए अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाता है...कूटनीतिक कदम उठाता है और अगर उससे भी काम ना चले तो सीधा सैन्य हमला कर देता है.
यही अमेरिका अब भारत के साथ कर रहा है...जब भारत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए डॉनल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला हथकंडा काम नहीं आया तो भारत को बदनाम करके दुनिया में छवि खराब करने की संगठित साजिश रची जा रही है.