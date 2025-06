'पीएम मोदी के आवास में ही रहना चाहते थे मेरे बच्चे...', उषा वेंस ने सुनाया अपने भारत दौरा का किस्सा, यात्रा को बताया शानदार लम्हा

Usha Vance: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस वाशिंगटन में यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में शामिल हुईं थीं. इस दौरान उन्होंने इस साल अप्रैल के महीने में अपने भारत दौरे को लेकर एक दिलचस्प वाकया सुनाया. अमेरिका की सेकेंड लेडी बनने के बाद भारत में यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी. उन्होंने उन लम्हों को याद करते हुए बताया कि कैसे उनके बच्चे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से घुल-मिल गए थे.

पीएम मोदी से घुले-मिले बच्चे

बता दें कि उषा वेंस भारत के आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से बातचीत के दौरान उनके बेटे ने यह तक कह दिया कि वह पीएम आवास में ही रह सकता है. उन्होंने कहा,' जब हम प्रधानमंत्री के आवास पर थे तो हमारा बेटा हर चीज से बेहद प्रभावित हुआ. उसके लिए खाने के लिए कई आम पेश किए गए. इतने सारे आम देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रधानमंत्री से कहा कि उसे लगता है कि वह शायद यहां रह सकता है.'

#WATCH | In a conversation at the US-India Strategic Partnership Forum in Washington, DC, US Second Lady Usha Vance recalls her visit to India and her children's experience meeting PM Modi.

