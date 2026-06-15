'मेरा धर्म परिवर्तन करवाना...' उषा वेंस ने पति जेडी वेंस के भरोसे और अपनी शादी पर किया दिल छू लेने वाला खुलासा

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस ने 14 जून 2026 को अपनी शादी की 12वीं सालगिरह मनाई. इस दौरान एक साक्षात्कार में अपने निजी जीवन, धार्मिक आस्था और पारिवारिक मूल्यों को लेकर खुलकर बातचीत की. उपराष्ट्रपति आवास में हुई इस बातचीत ने सत्ता के केंद्र में रहने वाले इस परिवार की व्यक्तिगत दुनिया की दुर्लभ झलक पेश की. रॉबर्ट कोस्टा के साथ 'संडे मॉर्निंग' कार्यक्रम में बातचीत के दौरान वेंस दंपति ने बताया कि वे वॉशिंगटन में अपने तीन बच्चों जिनकी उम्र चार, छह और नौ वर्ष है उनकी परवरिश कर रहे हैं. परिवार जल्द ही चौथे बच्चे का भी स्वागत करने वाला है.
जेडी वेंस ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में उपराष्ट्रपति आवास का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी कभी-कभी मजाक में उनसे कहते हैं कि उनका घर राष्ट्रपति आवास से बेहतर है. इंटरव्यू में वेंस की पुस्तक 'Communion: Finding My Way Back to Faith' पर भी चर्चा हुई. इस पुस्तक में उन्होंने वर्ष 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने और उसके अपने जीवन, राजनीति तथा परिवार पर पड़े प्रभावों का उल्लेख किया है.
उषा वेंस ने बताया कि उनके पति की आस्था ने उनके रिश्ते को भी प्रभावित किया. उन्होंने अपने पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कभी उन्होंने जेडी से कहा था, 'थेरेपी ने शायद आपकी मदद नहीं की, लेकिन चर्च ने की.' हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि थेरेपी प्रभावी नहीं होती. उनके अनुसार, जेडी को उस प्रक्रिया में वह सहजता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी.
जेडी वेंस ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि उनका पारिवारिक माहौल काफी अस्थिर रहा. कभी वे दादा-दादी के साथ रहे, कभी माता-पिता के साथ. इस बदलते परिवेश ने उनके भीतर स्थिरता और गहरे जुड़ाव की तलाश पैदा की. उनके अनुसार, आस्था ने उन्हें वह आधार दिया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी. इस दौरान उषा ने बताया कि एक निजी बातचीत ने उन्हें परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद वो चौथी संतान के लिए प्रेरित हुए.
भारतीय मूल की उषा वेंस कैलिफोर्निया के एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं. उन्होंने अपने और जेडी वेंस के धार्मिक मतभेदों को लेकर फैली धारणाओं पर भी प्रतिक्रिया दी.
उषा ने साफ कहा कि कई लोग यह मान लेते हैं कि जेडी चाहते थे कि उषा भी कैथोलिक धर्म अपनाएं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. उनके मुताबिक, जेडी अपने धर्म को महत्व देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था व्यक्ति का निजी विषय है और उनके वैवाहिक जीवन में अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमियां कभी बाधा नहीं बनीं.
उषा वेंस ने यह भी बताया कि वे अक्सर अपने पति के राजनीतिक बयानों और फैसलों पर स्पष्ट राय देती हैं. जेडी वेंस ने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी बेहद स्पष्टवादी हैं और यही गुण उन्हें शुरू से आकर्षित करता रहा है. उनके मुताबिक, राजनीति की व्यस्त दुनिया में परिवार के भीतर होने वाली ईमानदार बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होती है. दंपति ने चौथे बच्चे के बारे में भी खुलकर बात की. चौथे बच्चे को लेकर उन्होंने बताया कि उनका मानना था कि यदि जीवन में एक और बच्चे को प्यार देने का अवसर मिलता है तो भविष्य में कोई पछतावा नहीं रहेगा. वहीं अगर ऐसा नहीं भी होता, तो वे अपने मौजूदा परिवार के साथ पूरी तरह संतुष्ट थे.