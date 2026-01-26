Advertisement
trendingNow13087495
Hindi Newsदुनियाईरान पर अटैक का काउंटडाउन ON, मिडिल ईस्ट पहुंची US की किलिंग मशीन, कितना घातक है अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट?

ईरान पर अटैक का काउंटडाउन ON, मिडिल ईस्ट पहुंची US की 'किलिंग मशीन', कितना घातक है अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार (26 जनवरी) को इस बात का ऐलान कर दिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ के वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत मजबूत हुई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान पर अटैक का काउंटडाउन ON, मिडिल ईस्ट पहुंची US की 'किलिंग मशीन', कितना घातक है अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार (26 जनवरी) को इस बात का ऐलान कर दिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ के वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत मजबूत हुई है. इस तैनाती का मकसद हमला और बचाव दोनों क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने का विकल्प मिल सके. जबकि शासन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की खबरें आ रही हैं. CENTCOM ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर तस्वीरें शेयर कीं हैं जिसमें USS अब्राहम लिंकन पर सवार नाविक 'रूटीन मेंटेनेंस' करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जबकि कैरियर हिंद महासागर में काम कर रहा है. 

एक बयान में कमांड ने कहा कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है. इसके पहले गुरुवार (22 जनवरी) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एहतियात के तौर पर ईरान की ओर बढ़ रहे एक बड़े नौसैनिक बल को इकट्ठा किया है. इस बात पर जोर देते हुए कि इसे शायद अंततः तैनात न किया जाए. उन्होंने लगातार ईरान के नेतृत्व को प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है, जिन्होंने दिसंबर के आखिर में रैलियां शुरू की थीं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

विरोध प्रदर्शन के दौरान सामूहिक फांसी की ट्रंप ने निंदा की
ये पिछले कई सालों में सत्ताधारी प्रतिष्ठान द्वारा सामना किया गया सबसे महत्वपूर्ण अशांति बन गई है. ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के सामूहिक फांसी की खबरों की भी निंदा की है. इस बीच, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े एक मीडिया प्रकाशन, नूरन्यूज़ ने सप्ताहांत में रिपोर्ट दी कि जनरल मोहम्मद पाकपुर ने वाशिंगटन और इज़राइल दोनों को चेतावनी जारी की है, उनसे रणनीतिक गलतियां न करने का आग्रह किया है. 

किसी भी तरह के हमले के जवाब के लिए तैयार है ईरान
रिपोर्ट के अनुसार, समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से पाकपुर ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हाई अलर्ट पर था और ईरान के शीर्ष नेतृत्व से आदेशों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था. इस बयानबाजी को बढ़ाते हुए ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल रज़ा तलाई-निक ने सोमवार (26 जनवरी) को कहा कि अमेरिका या इज़राइल द्वारा कोई भी सैन्य हमला पहले के टकरावों की तुलना में अधिक कठोर और निर्णायक प्रतिक्रिया को भड़काएगा.

यह भी पढ़ेंः ग्रीनलैंड की राजधानी Nuuk की अचानक बत्ती गुल, ट्रंप का हमला नहीं; फिर क्या थी वजह?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

usiran

Trending news

​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
congress
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
Pune News
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
UGC
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड